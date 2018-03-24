Тбилиси, 24 марта, 2018, 14:39 — ИА Регнум. Администрация президента Грузии приветствует и считает крайне важными два принятых 23 марта документа — закон о бюджете США, где говорится об ограничении финансирования стран, признающих независимость Абхазии и Южной Осетии, и резолюцию Совета по правам человека ООН, где выражено беспокойство в связи с якобы имеющем место нарушением прав человека в этих республиках.

Флаг Грузии

Соответствующее заявление от имени администрации сделал международный секретарь президента Тенгиз Пхаладзе. По его словам, крайне важна международная оценка незаконных действий России на «оккупированных территориях» Грузии и консолидация усилий мирового сообщества в этом направлении.

«Об этом неоднократно говорил президент Грузии, и эта очень важная резолюция была принята благодаря консолидированным усилиям. Мы должны использовать все имеющиеся сегодня мирные механизмы и международные трибуны, чтобы добиться перелома в создавшейся ситуации и допуска международных механизмов защиты прав человека на оккупированные территории и облегчить населению этих территорий созданный оккупантской силой России тяжелый быт», — заявил Пхаладзе.

По его словам, для Грузии важно, чтобы Россия как «страна-оккупант» заплатила политическую цену, а международные партнеры усилили политику непризнания «оккупированных территорий».

Принятый в США закон о бюджете, по мнению Пхаладзе, важен еще и тем, что в нем предусмотрена значительная финансовая поддержка Грузии (в размере $105,3 млн), которая будет способствовать «еще большему усилению обороноспособности страны».