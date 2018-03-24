Тбилиси, 24 марта, 2018, 14:28 — ИА Регнум. Совет по правам человека ООН 23 марта рассмотрел и принял инициированную Грузией резолюцию, в которой выражается поддержка суверенитета и территориальной целостности Грузии и серьезное беспокойство в связи с нарушением прав человека в Абхазии и Южной Осетии.

Здание ООН

По информации МИД Грузии, текст резолюции на заседании представил первый заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

В документе говорится о фактах дискриминации населения Абхазии и Южной Осетии по этническому признаку, ограничении права на получение образования на грузинском языке, целенаправленном разрушении домов грузинского населения. Выражается беспокойство тем, что беженцы до сих пор не могут достойно и безопасно вернуться в родные дома.

«В документе выражено беспокойство тем, что региональные и международные механизмы мониторинга не допускаются на территорию Абхазии и Цхинвальского региона. Исходя из этого, в резолюции содержится призыв к обеспечению немедленного доступа офиса верховного комиссара ООН и других механизмов мониторинга. Вместе с тем Совет по правам человека в принятой резолюции поручает верховному комиссару ООН по правам человека продолжить оказание Грузии технической помощи и представить отчет по отраженным в резолюции вопросам на следующих, 38-м и 39-м, заседаниях совета», — говорится в сообщении МИД.

По информации внешнеполитического ведомства, с заявлениями в поддержку Грузии на заседании выступили представители США, Великобритании, Австралии, а также Швейцарии.

Напомним, что после начатой грузинской стороной августовской войны 2008 года Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии и считает их суверенными государствами.