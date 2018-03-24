Москва, 24 марта, 2018, 14:11 — ИА Регнум. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов заявил, что в российской армии на всех стратегических направлениях созданы группировки носителей крылатых ракет большой дальности воздушного, морского и наземного базирования. Об этом Герасимов заявил журналистам сегодня, 24 марта.

Press and Information Office of Ministy of Defence of the Russian Federation Валерий Герасимов

По словам Герасимова, опыт последних локальных войн, и в особенности операции российских вооруженных сил в Сирии дал новый импульс в совершенствовании системы комплексного поражения противника.

В России особое внимание в связи с этим уделено развитию современного высокоточного оружия ракетных комплексов стратегического назначения с повышенными возможностями по преодолению системы ПРО, принципиально нового боевого оснащения, в том числе гиперзвукового, высокомобильных подводных средств доставки ядерного оружия. Практически все новейшие российские разработки новых видов стратегического вооружения не имеют аналогов за рубежом.

Герасимов подчеркнул, что разработка такого оружия и оснащение им российских вооруженных сил позволит перенести основную часть стратегического сдерживания из ядерной сферы в неядерную.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 марта президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию рассказал в том числе и о новой крылатой ракете с ядерной силовой установкой, которая не имеет ограничения по дальности полета и способна маневрировать как по курсу, так и по высоте.