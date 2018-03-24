Генштаб ВС РФ: Россия ощетинилась крылатыми ракетами
Москва, 24 марта, 2018, 14:11 — ИА Регнум. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов заявил, что в российской армии на всех стратегических направлениях созданы группировки носителей крылатых ракет большой дальности воздушного, морского и наземного базирования. Об этом Герасимов заявил журналистам сегодня, 24 марта.
По словам Герасимова, опыт последних локальных войн, и в особенности операции российских вооруженных сил в Сирии дал новый импульс в совершенствовании системы комплексного поражения противника.
В России особое внимание в связи с этим уделено развитию современного высокоточного оружия ракетных комплексов стратегического назначения с повышенными возможностями по преодолению системы ПРО, принципиально нового боевого оснащения, в том числе гиперзвукового, высокомобильных подводных средств доставки ядерного оружия. Практически все новейшие российские разработки новых видов стратегического вооружения не имеют аналогов за рубежом.
Герасимов подчеркнул, что разработка такого оружия и оснащение им российских вооруженных сил позволит перенести основную часть стратегического сдерживания из ядерной сферы в неядерную.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 марта президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию рассказал в том числе и о новой крылатой ракете с ядерной силовой установкой, которая не имеет ограничения по дальности полета и способна маневрировать как по курсу, так и по высоте.