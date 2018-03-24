Москва, 24 марта, 2018, 13:56 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков категорически отверг любые домыслы о том, что арестованная на Украине депутат Верховной рады Надежда Савченко каким-то образом связана с российской властью. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу «Мир», опубликованному сегодня, 24 марта.

ВАДИМ ЧУПРИНА Надежда Савченко

Песков подчеркнул, что все версии о том, что Савченко в тот период, когда она находилась в российской тюрьме, была якобы завербована российской разведкой и теперь действует как агент, являются «полной чушью».

«Это, наверное, версия британцев, Великобританией озвученная? Они любят озвучивать такие версии. Естественно, это полная чушь. Скажем так, Савченко — это глубоко внутреннее дело Украины», — сказал Песков.

Он отметил, что конечно за процессами вокруг Савченко интересно наблюдать, а особенно будет интересна реакция лидеров стран Евросоюза на арест Савченко и обвинения в её адрес в подготовке серии террористических актов в центре Киева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Савченко была задержана в Киеве прямо в здании Верховной рады после того, как депутаты лишили её неприкосновенности. Савченко, которая официально носит звание Героя Украины, обвиняют в подготовке террористических актов в правительственном квартале Киева. Однако, каких-то вменяемых доказательств этого серьезного обвинения не представлено.