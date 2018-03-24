Москва, 24 марта, 2018, 12:51 — ИА Регнум. Бывший кандидат в президенты Российской Федерации от КПРФ Павел Грудинин выполнил свое обещание сбрить усы в том случае, если он наберет на прошедших выборах главы государства менее 15%. Об этом Грудинин написал сегодня, 24 марта, на своей странице в социальной сети Instagram и приложил соответствующую фотографию.

Цитата с сайта Instagram, grudinin2018 Павел Грудинин без усов

«Добрый день! Вчера ЦИК огласила окончательные результаты выборов. Я с ними не согласен, но дал слово — значит, надо его сдерживать», — написал Грудинин и приложил свою фотографию, где он изображен без усов.

Напомним, видеоблогер Юрий Дудь в разгар предвыборной кампании брал интервью у Грудинина. В ходе интервью Грудинин и Дудь поспорили на то, что если кандидат от КПРФ не наберет больше 15% голосов на выбрах главы государства, то он сбреет свои усы.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии, на выборах Грудинин набрал 11,77% голосов.

При этом Грудинин и лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявили, что не согласны с результатом подсчета голосов, но каких-то юридических последствий их заявление пока не имело.