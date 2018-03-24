Киев, 24 марта, 2018, 11:39 — ИА Регнум. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что не исключает своего участия в выборах президента Украины, которые должны пройти в 2019 году. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает информагентство Укринформ.

ВАДИМ ЧУПРИНА Виталий Кличко

Кличко заявил, что размышляет над тем, стоит ли ему принимать участие в выборах президента Украины. Но перед тем, как принять окончательное решение, Кличко хотел бы выполнить те обещания, которые он давал жителям Киева.

«Я думаю (об участии на выборах — ИА REGNUM ). Но я бы хотел довести до конца все, что обещал», — сказал мэр украинской столицы.

Он пояснил, что не хотел бы разочаровать киевлян и поставить свои политические амбиции выше интересов жителей города.

«У меня в жизни есть принцип: я должен держать слово и выполнять его до конца», — подчеркнул Кличко.

Какие именно обещания киевский градоначальник давал жителям города и какие из них выполнил вряд ли вспомнит даже сам Кличко.

Напомним, Кличко в прошлом боксер-профессионал. Политикой Кличко стал заниматься еще в тот период, когда не завершилась его спортивная карьера. Однако по-настоящему в политике Кличко оказался зимой 2013/2014 года, когда принял участие в событиях на Евромайдане как один из лидеров протеста. Протесты на Евромайдане закончились государственным переворотом.

Кличко даже рассматривался как единый кандидат в президенты Украины от партий «Свобода» и «Батькивщина» на выборах главы государства, которые последовали после госпереворота.

Неожиданно для всех, на съезде партии УДАР 29 марта 2014 года Виталий Кличко отказался от участия в предстоящих выборах. Сообщил о поддержке кандидатуры Петра Порошенко и о своём участии в выборах городского головы Киева. Эти выборы он выиграл и стал мэром украинской столицы.

Ничем особо примечательным на этом посту он не отличился, разве что своими не всегда логичными и малопонятными высказываниями.