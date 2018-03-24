Мурманск, 24 марта, 2018, 10:17 — ИА Регнум. Двадцать груженых вагонов грузового поезда сошли с рельсов в районе станции Выходной в Кольском районе Мурманской области. Люди не пострадали, однако пути повреждены. Правоохранительные органы выясняют причины случившегося.

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Как сообщили сегодня, 24 марта, в пресс службе Октябрьской железной дороги, сход вагонов грузового поезда № 2308 произошел минувшей ночью на перегоне Блок Пост 1425 км — Выходной. На место ЧП были направлены восстановительные поезда со станций Мурманск и Кандалакша.

«Движение поездов на участке, где проводятся восстановительные работы, в настоящее время затруднено. В связи с этим для пассажиров будет организована перевозка автобусами», — заявили в ОЖД.

Пассажиров поездов №143 Мурманск-Вологда, №21 Мурманск-Санкт-Петербург и №15 Мурманск-Москва доставят на автобусах от железнодорожного вокзала Мурманск до станции Магнетиты. Там людей пересадят из автобусов в поезда, которые далее проследуют в пункт назначения по расписанию.

Пассажиров поездов №92, №16 Москва-Мурманск и №22 Санкт-Петербург-Мурманск на станции Магнетиты пересадят из поездов в автобусы и доставят на вокзал Мурманска.

В ОЖД пообещали информировать пассажиров о ситуации на вокзале Мурманска по громкой связи и с помощью работников поездных бригад.

Как сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СКР, начата доследственная проверка по факту схода с путей вагонов грузового поезда в районе станции Выходной. В следственных органах заявляют, что это случилось около 01:00 24 марта, в то время как в ОЖД называют временем ЧП 23:31 23 марта.

«В настоящее время проводятся неотложные следственные и процессуальные действия в целях установления всех обстоятельств происшедшего», — отметили в СЗСУ СКР на транспорте.

В свою очередь, в Северо-Западной транспортной прокуратуре добавили, что в сошедших с рельсов вагонах грузового поезда находился апатитовый концентрат.

«В результате схода вагонов пострадавших нет, утраты груза не произошло, повреждено 300 метров железнодорожного пути, 4 опоры контактной сети», — отметили в прокуратуре.

В надзорном ведомстве также организована проверка по факту железнодорожной аварии на предмет исполнения законодательства о безопасности на железнодорожном транспорте.