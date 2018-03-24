Мытищи, Московская область, 24 марта, 2018, 09:57 — ИА Регнум. В подмосковных Мытищах горит складской комплекс. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

Mil.ru Пожар

Сообщается, что в 7:50 поступила информация о том, что по адресу: Ярославское шоссе, дом №2Б горит склад.

По предварительным данным, огонь полыхает на площади в 1200 квадратных метров.

«В 7:50 поступила информация. Адрес: Ярославское шоссе, дом 2Б, городской округ Мытищи, площадь 1200 квадратов, работают 8 единиц техники, 28 человек», — заявили в МЧС.

Отмечается, что рядом с горящим складом находится автозаправочная станция.