Махачкала, 24 марта, 2018, 09:06 — ИА Регнум. В селе Арани Хунзахского района Дагестана более 30 местных жителей были госпитализированы с признаками отравления. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

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Сообщается, что пациенты с признаками отравления стали поступать в районную больницу ещё 16 марта. Им была диагностирована острая кишечная инфекция.

Сейчас число госпитализированных достигло 32 человек. Подавляющее большинство пострадавших — дети. Врачи оценивают состояние пострадавших как удовлетворительное.

По предварительным данным, причиной отравления стало употребление сырой воды.

На данный момент подача воды в дома села Арани приостановлена. Проводится экспертиза её безопасности и качества. Организован подвоз питьевой воды.