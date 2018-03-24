Брюссель, 24 марта, 2018, 08:00 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич обвинил Европейский союз в невыполнении Брюссельских соглашений. Такое заявление он сделал сегодня, 24 марта, в Брюсселе в интервью сербскому телеканалу Pink TV после трехсторонней встречи с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини и лидером непризнанной республики Косово Хашимом Тачи.

Mil.ru Президент Сербии Александр Вучич

«Почти 1 тыс. 800 дней шесть главных пунктов брюссельского соглашения не были затронуты, это не может быть виной одних только албанцев, документ также подписал Европейский союз», — сказал Вучич.

Он пояснил, что речь идет, в частности, о таком вопросе, как формирование Сообщества сербских муниципалитетов (ССМ) в Косово. При этом Вучич заявил, что в ходе сегодняшней беседы представители Евросоюза «ясно сказали Приштине, что она должна выполнить соглашение о ССМ».

Также Вучич ответил на издевательское высказывание премьер-министра Косова Рамуша Харадиная, который заявил, что «не успел прочитать» Брюссельское соглашение. По словам президента Сербии, это высказывание является «оскорблением здравого смысла».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, так называемые Брюссельские соглашения — это документ о нормализации отношений между Белградом и Приштиной. Он состоит из 15 пунктов, в основном посвященных организации и полномочиям сербских муниципалитетов на севере Косово.

Категорически против Брюссельских соглашений выступают многие сербские оппозиционные партии и движения, православная церковь, а также сами косовские сербы. Они считают этот документ предательством национальных интересов, так как договор выводит сербские муниципалитеты из-под юрисдикции Белграда и фактически передает их во власть албанских властей Косово, провозгласивших в одностороннем порядке независимость от Сербии в 2008 году.

Однако в Белграде считают, что выполнение данных соглашений откроет Сербии путь для вступления в Европейский союз.

Но евробюрократы уже недвусмысленно намекнули Белграду, что Сербии для вступления в ЕС нужно сделать две вещи — признать независимость Косова и разорвать все отношения с Россией.

Министр иностранных дел Сербии, бывший премьер-министр Ивица Дачич уже заявил, что считает лицемерными ожидания Евросоюза по поводу признания независимости Косова сербскими властями. Для Белграда это стало бы «подобием харакири», отметил Дачич.