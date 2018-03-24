Дамаск, 24 марта, 2018, 07:39 — ИА Регнум. Сирийская правительственная армия продолжает военную операцию в оплоте террористов Восточной Гуте под Дамаском. В ночь на 24 марта сирийским военным удалось взять под свой контроль два города в Восточной Гуте — Эйин-Терма и Хараста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Onedio.com Сирийская армия

Сообщается, что сирийская правительственная армия полностью контролирует Эйн-Терму и Харасту. При этом террористы практически полностью прекратили сопротивление в населенных пунктах Джоубар и Ирбин. Фактически, под их контролем остается только город Дума.

Инженерные бригады сирийских войск уже работают в Харасте, после того как оттуда были вывезены боевики и члены их семей. Только сегодня из Харасты выехали 3034 человека на 59 автобусах, включая 1072 боевика. Все они были отправлены в провинцию Идлиб, часть которой все ещё удерживают террористы.

Всего по данным российских военных в Идлиб были отправлены чуть более шести тысяч человек.

После того, как падет Дума, анклав террористов в Восточной Гуте будет зачищен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после того, как сирийской правительственной армии удалось расчленить группировку террористов в Восточной Гуте на несколько частей, боевикам, оказавшимся под угрозой уничтожения, ничего не оставалось, как начать выпускать удерживаемых ими мирных жителей, а также вступить в переговоры с Дамаском. По условиям капитуляции боевикам разрешили выехать вместе со своими семьями в Идлиб.