Милан, Италия, 24 марта, 2018, 07:19 — ИА Регнум. Российские фигуристки впервые с 2013 года не смогли получить ни одной медали чемпионата мира по фигурному катанию. Мировое первенство проходит в итальянском Милане.

Pxhere.com Фигурное катание

Первое место завоевала канадская фигуристка Кэтлин Осмонд, которая набрала 223,23 балла. На втором месте оказалась фигуристка из Японии Вакаба Хигути, у которой 210,90 балла. Третье место также досталось представительнице Японии Сатоко Мияхара (210,08 балла).

Примечательно, что для Канады это первое золото чемпионата мира в женском одиночном катании впервые с 1973 года.

К сожалению, российские фигуристки не смогли в этот раз занять призовые места.

Олимпийская чемпионка Игр в Пхёнчхане Алина Загитова во время проката произвольной программы допустила три падения — при исполнении тройного лутца, тройного тулупа и тройного риттбергера. По сумме короткой и произвольной программ она набрала 207,72 балла, что обеспечило ей лишь пятое место. Стоит отметить, что для 15-летней Загитовой — это первый «взрослый» сезон. В 2017 году он выступала ещё в юниорском первенстве.

Другие российские фигуристки Мария Сотскова и Станислава Константинова заняли восьмое и 19-е место соответственно.

Серебряная призерка Олимпиады в Пхёнчхане Евгения Медведева в соревнованиях участия не принимала, так как не смогла провести полную реабилитацию после прошлогодней травмы спины.