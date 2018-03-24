Екатеринбург, 24 марта, 2018, 07:19 — ИА Регнум. В Екатеринбурге снесена недостроенная 220-метровая телебашня. Утром 24 марта взрывом была демонтирована часть конструкции, сообщил корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Башня

Защитники телебашни писали письма в ответственные инстанции и провели множество публичных многочисленных акций, но всё это не увенчалось успехом.

Процесс демонтажа наблюдали тысячи жителей Екатеринбурга и гостей областного центра. Один из местных жителей считает, что снос был неизбежен.

«Местным властям на всё наплевать. Они придумают схемы и сделают так, как им нужно. В 2013 году они снесли Краснознамённую группу — памятник свердловчанам за вклад в Победу. Это было незаконно, но они ноги вытерли о горожан. Сегодня по другой схеме снесли телебашню, вопреки протестам. А им *** на всех. Обращайтесь, пишите, жалуйтесь: «Васька слушает, да ест». Властям и всем кто с ними в обнимку плевать на общественное мнение. После 1991 года город принадлежит тем, у кого деньги, а вовсе не жителям», — заявил горожанин.

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Как сообщало ИА REGNUM, строительство телебашни началось ещё в 1983 году. До 1991 года возвели 220 метров, а после развала СССР стройку заморозили из-за отсутствия финансирования. Изначально правительство Свердловской области намеревалось завершить строительство и придать объекту другой функционал, но в 2017 году телебашню и прилегающую к ней территорию передали АО «Ледовая арена», после чего было принято решение о сносе. На данном месте планируется строительство новой спортивной ледовой арены.

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Против такого решения выступила часть общественности и специалистов из Екатеринбурга. Они требовали не сносить объект, так как считали его «символом города» и предлагали достроить телебашню, придав ей новый функционал.

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Одним из проектов был глобальный маяк «Европа-Азия», который бы помог получить Екатеринбургу право на проведение международной промышленной выставки ЭКСПО-2025. Также предлагалось использовать высотное строение для организации канатных дорог над городом.

Защитники телебашни обращались в правительство Свердловской области и УГМК (так как они являются совладельцами АО «Ледовая арена»), но безрезультатно. Также были написаны обращения в администрацию президента, региональное УФСБ и иные контролирующие инстанции. Общественники требовали проверить законность сделки, в результате которой телебашня и прилегающие к ней территории были практически переданы АО «Ледовая арена». Заявители считают, что это произошло с нарушением закона.

Напомним, что утром 23 марта группа активистов хотела отчаянным способом остановить демонтаж телебашни. Более десятка человек проникли на охраняемую территорию и начали забираться на башню. Однако их заметила охрана и задержала несколько человек с заготовленными для подъёма вещами.

Подняться наверх удалось троим активистам. Они водрузили на телебашне российский флаг и намеревались оставаться на ней, остановив таким образом снос. Однако наверху было очень холодно, а сумки с тёплой одеждой, палаткой, продуктами питания и примусом поднять не удалось, и спустя девять часов им пришлось спуститься.