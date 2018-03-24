Екатеринбург, 24 марта, 2018, 09:40 — ИА Регнум. Взрыв телебашни в центре Екатеринбурга пришлось задержать на несколько минут. Об этом в соцсетях сообщила сотрудница пресс-службы УГМК Нина Пелевина.

ИА REGNUM Башня

По её словам, причиной стало ложное сообщение о том, что в приготовленной ко взрыву башне якобы находятся люди. После проверки этой информации подрыв всё же состоялся.

Также, по её словам, один из мужчин заявил, что ему по ноге ударило камнем. «При этом никто больше разлета осколков не видел и не слышал, да и на земле ничего не оказалось», — сказала Пелевина.

Напоним, подрыв башни произошёл сегодня утром. Внутри прогремело два взрыва. После этого основная часть башни рухнула на приготовленную заранее «подушку».

Некоторые очевидцы сообщали о якобы пострадавших. Но официально эта информация не подтверждена.