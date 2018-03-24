Екатеринбург, 24 марта, 2018, 05:51 — ИА Регнум. В Екатеринбурге центр города уже перекрыт из-за предполагаемого сноса телебашни. Об этом 24 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Башня

По его словам, закрыто движение транспорта по улице Декабристов. Также перекрыта улица 8 Марта и другие близнаходящиеся улицы.

На улицах стоят посты ГИБДД, а также наряды полиции и подразделения органов ЧОП.

Напомним, сегодня, 24 марта, в Екатеринбурге собираются взорвать телебашню. По планам инициаторов, это должно случиться в период с 09:00 до 11:30 по местному времени (с 07:00 до 9:30 мск).