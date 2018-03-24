Бессарабка, Молдавия, 24 марта, 2018, 04:33 — ИА Регнум. Бессарабский район Молдавии может провести референдум о присоединении к Гагаузии. Как заявила башкан (глава) Гагаузии Ирина Влах, комментируя соответствующее намерение местных властей соседнего района, это предусмотрено законом об особом правовом статусе Гагаузии, передает корреспондент ИА REGNUM.

Guttorm Flatabø Гагаузия примет всех

По словам Влах, такая инициатива — «большой комплимент» для автономии.

«Мы рады, что соседи хотят быть в составе Гагаузии. Если люди хотят быть в Гагаузии, значит они видят, что в автономии живут лучше», — сказала башкан.

Местные советники города Бессарабка предложили организовать сход граждан по вопросу вхождения населенного пункта в состав Гагаузской автономии. На заседании городского совета с соответствующей инициативой выступил представитель общественного совета Марк Заимов. Он отметил, что в Кишиневе намерены объединить Бессарабский район с Чимишлийским районом, где сильны прорумынские настроения, и местные власти которого недавно приняли «символическую декларацию» о присоединении к Румынии. «А нам в Румынию не надо», — сказал Заимов.

«Мы знаем, где окажемся завтра? Если нас объединяют с Чимишлией, значит, мы тоже идем в Румынию. Мы должны обязать мэра в течение месяца провести сход граждан города Басарабяска и изучить мнение людей, узнать, что они скажут, куда хотят? Мы не становимся на путь сепаратизма и никуда [из Молдавии] не уходим. Нам, наверное, было более приемлемо, чтобы нас при территориальном делении отнесли к Гагаузии. Потому что мы тут, в основном, русскоговорящее население», — приводит слова Заимова комратское издание «Гагауз-инфо».

Городской советник Геннадий Волков высказал мнение, что «торопить вопрос о вхождении в Гагаузию сейчас не стоит, чтобы не взбудоражить население».

«Сегодня необходимо решить вопрос «наверху», а потом уже обсуждать его с людьми. Сейчас мы обнадёжим граждан, потом не получится, и сами себя подставим», — сказал Волков.

Мэр Бессарабки Валентин Чимпоеш отметил, что вопрос о присоединении к Гагаузии обсуждался еще в 1990-х годах, «но тогда дело до конца не довели». Сейчас «вопрос в том, хотят ли нас в Гагаузии».

«В первую очередь нужно спросить у Гагаузии, хотят ли они нас видеть в своем составе. Нужно разговаривать на высшем уровне с первыми лицами. Есть башкан Гагаузии, есть примары трех городов, которые тоже имеют свое мнение. Нам нужно знать мнение людей в этом городе, и с кем они хотят жить в последующем. И только после этого разговаривать с высшим руководством Гагаузии», — резюмировал мэр.

На том же заседании городской совет Бессарабки принял заявление против объединения с Румынией и осудил кампанию румыноунионистов, направленную на ликвидацию Молдавии. Мэр города Валентин Чимпоеш напомнил, что в составе самой Румынии сейчас находится «часть территории нашего Молдавского княжества».

Напомним, Гагаузия, согласно законодательству, имеет право на внешнее самоопределение в случае присоединения Молдавии к Румынии. На фоне активизации румыноунионистов о присоединении к Гагаузии в этой связи заговорили также в Тараклийском районе, преимущественно населенном болгарами.

На воскресенье, 25 марта в столице Молдавии Кишиневе запланирована самая масштабная за последние годы акция румыноунионистов, приуроченная к 100-летию румынской оккупации Бессарабии. Организаторы обещают собрать десятки тысяч сторонников из всех регионов Молдавии и из Румынии и добиться от властей решения об объединении двух стран.

Президент Молдавии Игорь Додон в этой связи выступил с обращением к своим сторонникам, призвав их не проводить антиманифестаций против унионистов. Ранее в рамках кампании румыноунионистов в честь 100-летия «Великого объединения» местные власти более чем 100 населенных пунктов и районов Молдавии приняли декларации о присоединении к Румынии.

Также из официальных источников в Бухаресте стало известно, что около двух третей депутатов парламента Молдавии уже обладают румынским гражданством.

Справка ИА REGNUM.

В 1918 году Румыния оккупировала Бессарабию, которая с 1812 года являлась частью России и до оккупации никогда не являлась территорией Румынии, появившейся в качестве независимого государства по решению Берлинского конгресса 1878 года.

Румынская оккупация Бессарабии никогда не признавалась СССР. В 1924 году на территории Приднестровья и сопредельных районов Украинской ССР была образована Молдавская автономная ССР в составе УССР. 28 июня 1940 года СССР вернул Бессарабию, в результате объединения которой с МАССР была создана Молдавская Советская Социалистическая Республика. Юг Бессарабии и север Буковины были включены в состав УССР.