Тирасполь, 24 марта, 2018, 04:09 — ИА Регнум. Министерство госбезопасности Приднестровья предупредило жителей ПМР о необходимости соблюдать меры предосторожности при нахождении на территории Молдавии в период проведения там акций в честь 100-летия «Великого объединения» — румынской оккупации Бессарабии в 1918 году. Как передает корреспондент ИА REGNUM, в МГБ отметили, что эти акции могут привести к столкновению протестующих сторон и беспорядкам в молдавской столице.

Симановский Альбер Конфликт между вооруженными формированиями Молдавии и Приднестровья, 1992 год

«Не исключены различного рода провокации в отношении приднестровцев», — подчеркнули в ведомстве.

Министерство государственной безопасности рекомендует гражданам ПМР и гостям республики учесть данные обстоятельства во время нахождения на территории Молдавии, соблюдать меры предосторожности и избегать мест массового скопления манифестантов.

Напомним, на воскресенье, 25 марта в столице Молдавии Кишиневе запланирована самая масштабная за последние годы акция румыноунионистов, приуроченная к 100-летию румынской оккупации Бессарабии. Организаторы обещают собрать десятки тысяч сторонников из всех регионов Молдавии и из Румынии и добиться от властей решения об объединении двух стран.

Президент Молдавии Игорь Додон в этой связи выступил с обращением к своим сторонникам, призвав их не проводить антиманифестаций против унионистов. Ранее в рамках кампании румыноунионистов в честь 100-летия «Великого объединения» местные власти более чем 100 населенных пунктов и районов Молдавии приняли декларации о присоединении к Румынии.

Справка ИА REGNUM.

В 1918 году Румыния оккупировала Бессарабию, которая с 1812 года являлась частью России и до оккупации никогда не являлась территорией Румынии, появившейся в качестве независимого государства по решению Берлинского конгресса 1878 года.

Румынская оккупация Бессарабии никогда не признавалась СССР. В 1924 году на территории Приднестровья и сопредельных районов Украинской ССР была образована Молдавская автономная ССР в составе УССР. 28 июня 1940 года СССР вернул Бессарабию, в результате объединения которой с МАССР была создана Молдавская Советская Социалистическая Республика. Юг Бессарабии и север Буковины были включены в состав УССР.