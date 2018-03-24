Кишинёв, 24 марта, 2018, 04:01 — ИА Регнум. Делегация парламента и правительства Молдавии примет участие в торжественном заседании парламента Румынии по случаю празднования 100-летия «Великого объединения» — румынской оккупации Бессарабии в 1918 году. Как заявил на брифинге в Кишиневе спикер парламента Молдавии Андриан Канду, в Бухарест отправятся представители фракций Демпартии, Народной европейской партии и Либерально-демократической партии, передает корреспондент ИА REGNUM.

Карта Молдавской АССР c указанием румынской оккупации Бессарабии

Выступающие за объединение с Румынией либералы участвовать в мероприятии отказались в знак протеста против отказа молдавских властей провести такое заседание в Кишиневе.

«Я так и не понял, почему коллеги из Либеральной партии отказались участвовать в мероприятии по приглашению парламента Румынии», — сказал Канду.

Провести заседание в Кишиневе, по его словам, было невозможно ввиду сложности организации такого мероприятия, а также с учетом «электорального контекста» — осенью в Молдавии пройдут парламентские выборы, и тема объединения с Румынией является одной из наиболее острых и политизированных тем кампании.

Напомним, на воскресенье, 25 марта в столице Молдавии Кишиневе запланирована самая масштабная за последние годы акция румыноунионистов, приуроченная к 100-летию румынской оккупации Бессарабии. Организаторы обещают собрать десятки тысяч сторонников из всех регионов Молдавии и из Румынии и добиться от властей решения об объединении двух стран.

Президент Молдавии Игорь Додон в этой связи выступил с обращением к своим сторонникам, призвав их не проводить антиманифестаций против унионистов. Ранее в рамках кампании румыноунионистов в честь 100-летия «Великого объединения» местные власти более чем 100 населенных пунктов и районов Молдавии приняли декларации о присоединении к Румынии.

Также из официальных источников в Бухаресте стало известно, что около двух третей депутатов парламента Молдавии уже обладают румынским гражданством.

Справка ИА REGNUM.

В 1918 году Румыния оккупировала Бессарабию, которая с 1812 года являлась частью России и до оккупации никогда не являлась территорией Румынии, появившейся в качестве независимого государства по решению Берлинского конгресса 1878 года.

Румынская оккупация Бессарабии никогда не признавалась СССР. В 1924 году на территории Приднестровья и сопредельных районов Украинской ССР была образована Молдавская автономная ССР в составе УССР. 28 июня 1940 года СССР вернул Бессарабию, в результате объединения которой с МАССР была создана Молдавская Советская Социалистическая Республика. Юг Бессарабии и север Буковины были включены в состав УССР.