Мадрид, 24 марта, 2018, 02:03 — ИА Регнум. Международный ордер на арест Карлеса Пучдемона, бывшего главы женералитета Каталонии, выдан Верховным судом Испании, пишет газета El Pais.

(сс) succo Суд

Уточняется, что «дело о референдуме Каталонии» рассматривалось 23 марта. Суд избрал меру пресечения для лиц, которых Мадрид считает нарушителями закона — Пучдемона и его соратников, в том числе Жорди Туруля, кандидата на пост главы каталонского правительства.

Напомним, автономная область Испании Каталония в октябре 2017 года попыталась объявить независимость: Мадрид не позволил этого сделать, рассматривая попытку как проявление сепаратизма.

1 октября в Каталонии прошел референдум, на котором за независимость проголосовало 90,18%, против — 7,83%. Испанские власти объявили решение Барселоны незаконным, а его руководство — организаторами бунта против Мадрида.

Глава каталонского правительства Пучдемон эмигрировал в Бельгию. Мадридом он объявлен в международный розыск, и в Испании его ждет арест. Не все каталонские политики, обвиняемые в организации бунта, скрылись: несколько человек находится под стражей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 марта в Каталонии должен был пройти второй тур выборов в местный парламент. Туруль, как предполагалось, должен был набрать абсолютное большинство.