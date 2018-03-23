Москва, 24 марта, 2018, 01:39 — ИА Регнум. Московская Студия театрального искусства, чей руководитель Сергей Женовач был назначен худруком МХТ имени Чехова, может стать филиалом этого театра, заявил российский министр культуры Владимир Мединский.

Leonrid Министр культуры РФ Владимир Мединский

«Она может функционировать как филиал МХТ, такой вопрос рассматривается», — цитирует Мединского РЕН ТВ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 марта Мединский заявил, что новым художественным руководителем МХТ имени Чехова назначен Женовач.

Режиссер в свою очередь пообещал сохранить все спектакли МХТ имени Чехова, которые были запланированы Олегом Табаковым, и сказал, что пока останется также руководителем Студии театрального искусства.

Напомним, Олег Табаков, прежний руководитель МХТ имени Чехова, скончался 12 марта 2018 г. на 83-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. Артист похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Читайте также: Москва проводила в последний путь Олега Табакова