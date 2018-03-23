Париж, 24 марта, 2018, 00:55 — ИА Регнум. 23 марта на стадионе «Стад де Франс» был разыгран товарищеский матч между национальными сборными Франции и Колумбии. Матч завершился невероятной волевой победой гостей со счетом 3:2.

(сс) AnnRos Футбол

На 12-й минуте таргетман «Челси» Оливье Жиру открыл счет ударом с близкого расстояния — 1:0. Через 14 минут вингер «Монако» Тома Лемар удвоил преимущество в счете — 2:0. На 29-й минуте Луис Мурьель сократил отставание в счете — 2:1. На 62-й минуте форвард «Монако» Радамель Фалькао сравнял счет — 2:2. Второй ассист на свой счет записал Хамес Родригес. На 85-й минуте Хуан Кинтеро реализовал пенальти и вывел гостей вперед — 2:3.

Статистика матча (Франция/Колумбия)

Удары 5/8

Удары в створ 4/4

Владение 54%/46%

Фолы 12/13

Составы на матч:

Франция: Льорис, Варан, Умтити, Динь, Сидибе, Лемар, Канте, Матуиди, Гризманн, Жиру, Мбаппе.

Колумбия: Оспина, Ариас, Мина, Фабра, Санчес, Санчес, Агилар, Родригес, Урбе, Фалькао, Мурьель.

Главный арбитр матча: Яккоттет.

Предупреждения: Мина — 33, Динь — 34, Агилар — 68.

Голы: Жиру 12 — 1:0, Лемар 26 — 2:0, Мурьель 29 — 2:1, Фалькао 62 — 2:2, Кинтеро (пен) 85 — 2:3.