Каир, 24 марта, 2018, 00:46 — ИА Регнум. 23 марта на стадионе «Летцигруд» был разыгран товарищеский матч между национальными сборными Египта и Португалии. Матч завершился волевой победой гостей со счетом 2:1.

Andy03 Футбол

В дебюте второго тайма скоростной форвард «Ливерпуля» Мохаммед Салах открыл счет — 1:0. Ассистом отметился Абдалла Аль-Саид. В конце матча лидер «Реала» Криштиану Роналду сравнял счет — 1:1. Через 3 минуты Роналду оформил дубль и вырвал победу для своей сборной — 1:2.

Статистика матча (Египет/Португалия)

Удары 5/18

Удары в створ 3/6

Владение 41%/59%

Фолы 11/13

Составы на матч:

Египет: Аль Шенави, Габр, Хегази, Фатхи, Абдель-Шафи, Хамед, Эль-Ненни, Эль-Саид, Хассан, Хассан, Салах.

Португалия: Бету, Алвеш, Роланду, Геррейро, Соареш, Моутиньо, Марио, Силва, Невеш, Роналду, Силва.

Главный арбитр матча: Паоло Маццолени.

Предупреждения: Фатхи — 54, Алвеш — 88.

Голы: Салах 56 — 1:0, Роналду 90+3 — 1:1, Роналду 90+6 — 1:2.