Амстердам, 24 марта, 2018, 00:42 — ИА Регнум. 23 марта на стадионе «Йохан Кройф Арена» был разыгран товарищеский матч между национальными сборными Голландии и Англии. Матч завершился со счетом 0:1 в пользу «трех львов».

(сс) AnnRos Футбол

Единственный гол на 59-й минуте забил вингер «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард мощным ударом из-за пределов штрафной площади — 0:1.

Статистика матча (Голландия/Англия)

Удары 8/7

Удары в створ 5/3

Владение 47%/53%

Фолы 9/7

Составы на матч:

Голландия: Зоет, Хатебур, де Лигт, ван Дейк, де Врей, ван Анхольт, Вейналдум, Промес, Строотманн, Дост, Депай.

Англия: Пикфорд, Триппьер, Роуз, Уокер, Стоунс, Гомес, Окслейд-Чемберлен, Хендерсон, Стерлинг, Лингард, Рэшфорд.

Главный арбитр матча: Хесус Гил.

Голы: Лингард 59 — 0:1.