Голландия не смогла удержать ничью в матче с Англией
Амстердам, 24 марта, 2018, 00:42 — ИА Регнум. 23 марта на стадионе «Йохан Кройф Арена» был разыгран товарищеский матч между национальными сборными Голландии и Англии. Матч завершился со счетом 0:1 в пользу «трех львов».
(сс) AnnRos
Футбол
Единственный гол на 59-й минуте забил вингер «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард мощным ударом из-за пределов штрафной площади — 0:1.
Статистика матча (Голландия/Англия)
Удары 8/7
Удары в створ 5/3
Владение 47%/53%
Фолы 9/7
Составы на матч:
Голландия: Зоет, Хатебур, де Лигт, ван Дейк, де Врей, ван Анхольт, Вейналдум, Промес, Строотманн, Дост, Депай.
Англия: Пикфорд, Триппьер, Роуз, Уокер, Стоунс, Гомес, Окслейд-Чемберлен, Хендерсон, Стерлинг, Лингард, Рэшфорд.
Главный арбитр матча: Хесус Гил.
Голы: Лингард 59 — 0:1.