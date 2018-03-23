Киев, 24 марта, 2018, 00:56 — ИА Регнум. Решение суда, избравшего арест на два месяца в виде меры пресечения для Надежды Савченко, было принято под давлением со стороны украинских властей, сообщила сестра арестованной Вера Савченко, пишет газета «Украинская правда».

Pl.com.ua Вера Савченко

Сестра арестованной рассказала, что судьи, вынося решение, долго совещались:

«Когда судья более двух с половиной часов был в совещательной комнате, то стало понятно, что что-то у них пошло не так».

«Но может судья и хотел дать заднюю, но ему заварили дверь», — отметила Вера Савченко.

Она объяснила, что давление на судью фактически оказали украинский президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман. Альтернативного решения ожидать было сложно.

«Ведь Петр Порошенко и Владимир Гройсман сегодня уже поздравили [председателя СБУ] Василия Грицака с тем, что он «обезвредил преступников»», — сказала Вера Савченко.

Напомним, Савченко арестована на два месяца решением Шевченковского суда Киева — без альтернативы внесения залога. Арест продлится до 20 мая 2018 года.

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22 марта Порошенко поблагодарил сотрудников СБУ и ГПУ (украинская генпрокуратура) за «предотвращение массовых терактов» и «разоблачения российской спецоперации».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Савченко Виктор Чевгуз заявил, что решение суда будет обжаловано, поскольку оно, как считает защита, незаконно.