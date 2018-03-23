Берлин, 24 марта, 2018, 00:37 — ИА Регнум. 23 марта на стадионе «ESPRIT Арена» был разыгран товарищеский матч между национальными сборными Германии и Испании. Матч завершился со счетом 1:1.

Andy03 Футбол

В дебюте матча скоростной форвард «Валенсии» Родриго открыл счет, замкнув разрезающую передачу Андреаса Иньесты — 0:1. Через 29 минут правый форвард «Баварии» Томас Мюллер сравнял счет мощным ударом из-за пределов штрафной площади — 1:1. Ассистом отметился Самир Хедира.

Статистика матча (Германия/Испания)

Удары 7/6

Удары в створ 3/2

Владение 52%/48%

Фолы 8/9

Составы на матч:

Германия: тер Штеген, Хуммельс, Боатенг, Киммих, Хектор, Хедира, Дракслер, Кроос, Озил, Вернер, Мюллер.

Испания: Де Хеа, Карвахаль, Пике, Рамос, Альба, Иньеста, Коке, Алькантара, Сильва, Иско, Родриго.

Главный арбитр матча: Уильям Коллам.

Голы: Родриго 6 — 0:1, Мюллер 35 — 1:1.