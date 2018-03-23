Буэнос-Айрес, 24 марта, 2018, 00:34 — ИА Регнум. 23 марта на стадионе «Этихад» был разыгран товарищеский матч между национальными сборными Аргентины и Италии. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу номинальных хозяев.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

На 75-й минуте счет открыл атакующий полузащитник «Севильи» Эвер Банега после ассиста Джованни Ло Чельсо — 1:0. Через 10 минут Мануэль Лансини удвоил преимущество в счете — 2:0.

Статистика матча (Аргентина/Италия)

Удары 11/8

Удары в створ 8/4

Владение 56%/44%

Фолы 18/11

Составы на матч:

Аргентина: Кабальеро, Тальяфико, Фацио, Отаменди, Бустос, Паредес, Билья, Ди Мария, Ло Чельсо, Лансини, Игуаин.

Италия: Буффон, Де Шильо, Ругани, Бонуччи, Верратти, Жоржиньо, Пароло, Флоренци, Инсинье, Иммобиле, Кьеза.

Главный арбитр матча: Мартин Аткинсон.

Голы: Банега 75 — 1:0, Лансини 85 — 2:0.