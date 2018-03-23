Москва, 24 марта, 2018, 00:34 — ИА Регнум. К бойкоту по поводу «неэтичного поведения» депутата Госдумы Леонида Слуцкого (ЛДПР) присоединилась российская редакция журнала Playboy.

A.Savin Леонид Слуцкий

«Комиссия Госдумы по этике признала действия Слуцкого, которого сразу несколько журналисток парламентского пула обвинили в домогательствах, абсолютно приемлемыми», — пишет издание.

Издание перечислило всех, кто считает себя пострадавшими от домогательств депутата и сослалось на расшифровку записи разговора Фариды Рустамовой (ВВС) и Слуцкого, «подтверждающую слова журналистки о домогательствах депутата».

Кроме того, Playboy упомянул журналиста «Настоящего времени» Рената Давлетгильдеева, обвинившего в домогательствах депутата Госдумы Владимира Жириновского.

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Бойкот поддержала и редакция российского Forbes. По мнению журналистов, «поведение Слуцкого заслуживает однозначного осуждения».

«Но решение думской комиссии по этике свидетельствует о том, что в Госдуме считают сексуальные домогательства нормой и готовы закрыть на них глаза», — пишет издание.

Редакцию Forbes «удивляет позиция как спикера парламента, так и некоторых депутатов, которые пытаются то ли отшутиться, то ли переложить вину на самих журналисток».

«И уж совсем не выдерживают критики распространяемые разными деятелями теории заговора мировой закулисы против Госдумы и даже избранного президента Владимира Путина, ведь заявление журналисток совпало с президентской кампанией», — пишет издание Forbes.

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Напомним, скандал вокруг обвинения Слуцкого в домогательствах разгорелся после того, как комиссия Госдумы по этике объявила свое решение: в действиях депутата нет нарушений.

После этого ряд СМИ, в том числе и тех, чьи журналистки инициировали скандал с харрасментом, объявили, что не станут работать в Госдуме, где якобы «опасно» находиться.