На Слуцкого ополчились Playboy и Forbes
Москва, 24 марта, 2018, 00:34 — ИА Регнум. К бойкоту по поводу «неэтичного поведения» депутата Госдумы Леонида Слуцкого (ЛДПР) присоединилась российская редакция журнала Playboy.
«Комиссия Госдумы по этике признала действия Слуцкого, которого сразу несколько журналисток парламентского пула обвинили в домогательствах, абсолютно приемлемыми», — пишет издание.
Издание перечислило всех, кто считает себя пострадавшими от домогательств депутата и сослалось на расшифровку записи разговора Фариды Рустамовой (ВВС) и Слуцкого, «подтверждающую слова журналистки о домогательствах депутата».
Кроме того, Playboy упомянул журналиста «Настоящего времени» Рената Давлетгильдеева, обвинившего в домогательствах депутата Госдумы Владимира Жириновского.
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Бойкот поддержала и редакция российского Forbes. По мнению журналистов, «поведение Слуцкого заслуживает однозначного осуждения».
«Но решение думской комиссии по этике свидетельствует о том, что в Госдуме считают сексуальные домогательства нормой и готовы закрыть на них глаза», — пишет издание.
Редакцию Forbes «удивляет позиция как спикера парламента, так и некоторых депутатов, которые пытаются то ли отшутиться, то ли переложить вину на самих журналисток».
«И уж совсем не выдерживают критики распространяемые разными деятелями теории заговора мировой закулисы против Госдумы и даже избранного президента Владимира Путина, ведь заявление журналисток совпало с президентской кампанией», — пишет издание Forbes.
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Напомним, скандал вокруг обвинения Слуцкого в домогательствах разгорелся после того, как комиссия Госдумы по этике объявила свое решение: в действиях депутата нет нарушений.
После этого ряд СМИ, в том числе и тех, чьи журналистки инициировали скандал с харрасментом, объявили, что не станут работать в Госдуме, где якобы «опасно» находиться.