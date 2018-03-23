Вашингтон, 24 марта, 2018, 00:00 — ИА Регнум. Военное ведомство США инициировало разработку разведывательного воздушного беспилотника для подводных лодок, сообщает 23 марта интернет-портал flightglobal.com.

Беспилотник

Тендер на создание таких аппаратов обьявило экспериментальное управление оборонных инноваций (Defense Innovation Unit Experimental, DIUx) Минобороны США.

По замыслу специалистов Пентагона, беспилотник должен обладать способностью подниматься из глубины на морскую поверхность, затем взлетать и работать в воздухе не менее часа. Среди требований к аппарату указано, что дрон должен не только управляться оператором, находящимся на борту субмарины, но и функционировать в автономном режиме.

Беспилотник должен быть оборудован модулем оптической разведки и другими системами наблюдения. Такие дроны позволят подлодкам США не всплывать для осмотра надводной обстановки.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта подводный ракетоносец США класса «Лос-Анджелес» Hartford застрял в арктических льдах, отрабатывая всплытие из-подо льда в ходе учений по нанесению ракетных ударов.