Липецк, 23 марта, 2018, 21:23 — ИА Регнум. Убытки Липецкой кондитерской фабрики, принадлежащей корпорации президента Украины Петра Порошенко Roshen, за год выросли почти в 65 раз. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на бухгалтерскую отчетность АО ЛФК «Рошен».

Дарья Антонова ИА REGNUM Убытки

В 2017 году убыток липецкой фабрики составил 311,7 млн рублей. П о итогам 2016 года предприятие принесло всего 4,8 млн рублей убытка. Выручка общества составила 248,6 млн рублей (в 2016 году — 1,25 млрд), а убыток от продаж — почти 300 млн рублей. При этом в 2016 году фабрика еще приносила прибыль — 87,9 млн рублей.

Напомним, в начале 2017 года руководство фабрики заявило о том, что предприятие окончательно приостанавливает работу и распускает сотрудников. Тогда работать на предприятии оставались всего около 700 человек, часть из которых ушли по собственному желанию, а часть были уволены в апреле и мае 2017 года. Сейчас в штате липецкой фабрики числятся несколько человек — в основном, технические сотрудники и охрана.

По информации издания Liga.net, многомиллионные убытки фабрика терпит из-за прекращения производства, зарплат оставшимся работникам и пособий по сокращению — уволенным, а также из-за налогов и расходов на электроэнергию.

Остановка предприятия стала следствием финансовых проблем, возникших у руководства фабрики после возбуждения уголовного дела о мошенничестве с налогом на добавленную стоимость. В 2014 году на имущество фабрики был наложен арест, который руководство несколько раз безуспешно пыталось оспорить.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года директор и совладелец корпорации Roshen Вячеслав Москалевский заявил, что активы Липецкой кондитерской фабрики обесценились и ни один покупатель не заплатит за них 200 миллионов долларов — такова сумма, за которую корпорация готова расстаться с российским активом украинского президента. Также Москалевский добавил, что в сложившейся ситуации предпочел, чтобы активы липецкой фабрики «сгнили».