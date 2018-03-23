Москва, 23 марта, 2018, 20:06 — ИА Регнум. Сообщения западных СМИ о нанесении самолётами ВКС России авиаударов по Восточной Гуте с применением «зажигательных бомб» — заведомая ложь мошенников, спекулирующих на горе людей, заявила 23 марта пресс-служба Министерства обороны России.

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«Российская авиация не наносит ударов по жилым кварталам Восточной Гуты и тем более не применяет, в отличие от возглавляемой США международной коалиции, зажигательных боеприпасов», — указано в сообщении российского военного ведомства.

Кроме того, Минобороны РФ напоминает, что подобные утверждения как правило исходят от мошенников, известных как «Белые каски», и Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, который умудряется «наблюдать» с территории Британии.

Российское военное ведомство подчеркивает, что в Восточной Гуте «Белые каски» действуют почему-то только в районах, подконтрольных террористам, и не замечены в оказании какой-либо помощи местным жителям.

Об этом же недавно заявили боевики, вышедшие из Восточной Гуты в обмен на обещание пропустить их в зону деэскалации «Идлиб».

"Поэтому слепая готовность отдельных европейских СМИ к цитированию любой лживой информации со ссылками на «Белые каски» в очередной раз вызывает недоумение», — подчеркивает Минобороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в пригороде Дамаска Восточная Гута проходит операция по освобождению этих районов от террористов. Боевики заблокированы в трех изолированных друг от друга «котлах», ликвидация которых является лишь вопросом времени.