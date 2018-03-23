Белгород, 23 марта, 2018, 20:00 — ИА Регнум. В Белгороде более 15,5 тыс. человек приняли участие в голосовании по очередности ремонта общественных зон на 2019 год, которое проводилось в один день с выборами президента Российской Федерации — 18 марта. Как сообщила пресс-служба мэрии, 22 марта общественная комиссия под председательством заместителя мэра по строительству, транспорту и ЖКХ Виталия Веретенникова подвела итоги народного рейтингового голосования.

Марина Каширская ИА REGNUM Соборная площадь

Отбор территорий для голосования проходил с января 2018 года. Более четырех тысяч горожан заполнили анкеты с пожеланиями, из которых был сформирован список из 11 наиболее популярных общественных зон: Соборная площадь, сквер им. Митрополита Макария в районе школы №42, сквер «Южный», скверы на улицах Корочанской, Губкина, Костюкова, Гагарина, Конева, сквер возле бизнес-центра «Энергомаш», аллея «Трех поколений» на проспекте Ватутина и общественная территория около Мемориального комплекса на улице Сумской.

Городской департамент строительства и архитектуры с участием студентов и приглашенных экспертов подготовил по несколько дизайн-проектов для каждого объекта. Решение о том, какие территории будут благоустраивать в первую очередь, было принято после единого дня голосования 18 марта.

На восьми избирательных участках города, которые располагались ближе всего к предложенным для благоустройства зонам, можно было выбрать и территорию, и один из вариантов её преображения. Всего в рейтинговом голосовании приняли участие 15 тыс. 688 белгородцев. Первое место заняла Соборная площадь — за неё проголосовали 3 тыс. 276 человек. Второе место занял сквер им. Митрополита Макария, третье — сквер имени Гагарина.

Общественная комиссия 22 марта утвердила перечень территорий, которые необходимо благоустроить в первоочередном порядке в 2019 году, а также рекомендовала включить остальные зоны в программу «Формирование современной городской среды городского округа «Город Белгород» на 2018−2022 годы».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2017 году белгородцы выбрали для реконструкции набережную реки Везёлки и парк Победы. Голосование проводили таким же способом 0 после обсуждений с горожанами. Белгород был включен в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» и получил из вышестоящих бюджетов 300 миллионов рублей. Часть из этих денег направили на благоустройство городских дворов, а другу часть — на реконструкцию набережной.