Москва, 23 марта, 2018, 18:54 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации прокомментировало совместное заявление лидеров стран-членов Евросоюза, касающееся инцидента в британском городе Солсбери. Соответствующее заявление сделал сегодня, 23 марта, заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Артём Кожин на брифинге.

Флаг ЕС

Напомним, лидеры стран ЕС возложили ответственность на Россию за покушение на убийство бывшего полковника ГРУ Генштаба ВС России Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку, и его дочери Юлии в английском городе Солсбери. При этом ответственность возложена на Россию на основании того, что «нет других правдоподобных альтернативных разъяснений».

«Принятое на заседании Евросовета 22 марта заявление в связи с химинцидентом в Солсбери вызывает сожаление. Использованная ЕС формулировка, приписывающая России ответственность за случившееся лишь на основании того, что «нет других правдоподобных альтернативных разъяснений», представляет собой в сущности бездоказательное обвинение в наш адрес», — заявил Кожин.

Он отметил, что готовность других лидеров Евросоюза согласиться с британской версией обстоятельств инцидента в Солсбери может объясняться только желанием поддержать премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, которая оказалась в крайне тяжелом положении.

«При этом отмечаем, что в этой версии событий с каждым днем появляется всё больше неувязок — от небывалой скорости определения британцами «российского происхождения» обнаруженных на месте покушения на С. Скрипаля и его дочь токсинов до выявленных прессой фактов давления на сотрудников химлаборатории в Портон-Даун со стороны британских властей», — подчеркнул представитель МИД РФ.

Он также напомнил, что до сих Россия не получила от британской стороны никаких доводов, которые бы требовали от РФ, как предлагает сделать Москве Совет Евросоюза, «дать ответы» по поводу трагических событий в Солсбери.

«Мы полностью готовы работать с англичанами, однако британская сторона уклоняется от сотрудничества. Дальнейший обмен мнениями считаем возможным продолжить в рамках профильной международной структуры — Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)», — сказал Кожин.

Если бы лидеры стран ЕС действительно хотели знать правду, то они бы побудили британские власти к началу конструктивных консультаций с российской стороной в рамках предусмотренных для таких случаев процедур ОЗХО. Однако ничего подобного нет и в помине.

«Сожалеем, что вместо этого Евросоюз предпочел пойти в фарватере очередной антироссийской кампании, развернутой Лондоном и его заокеанскими союзниками с очевидной целью — поставить еще одно препятствие на пути нормализации ситуации на европейском континенте», — заключил Кожин.