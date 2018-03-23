Тбилиси, 23 марта, 2018, 18:46 — ИА Регнум. Белоруссия всегда поддержит Грузию там, где это будет нужно ее братскому народу, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили. По информации пресс-службы правительства Грузии, встреча состоялась 23 марта в рамках визита президента и правительственной делегации Белоруссии в Тбилиси.

President.gov.ge Александр Лукашенко и Георгий Маргвелашвили

Георгий Квирикашвили подчеркнул особенный вклад Александра Лукашенко в дело развития двусторонних отношений между двумя странами и отметил, что за прошедшие после первого визита белорусского президента в Грузию достигнут значительный прогресс во всех сферах и направлениях сотрудничества.

Премьер поблагодарил Александра Лукашенко за помощь, оказанную Грузии при тушении пожара в Боржомском ущелье летом прошлого года.

Особое внимание Георгий Квирикашвили обратил на те соглашения, которые были подписаны в Тбилиси в ходе нынешнего визита и предусматривают развитие сотрудничества в различных сферах. Он выразил президенту Белоруссии благодарность за политическое решение о введении безвизового режима для граждан Грузии. Это соглашение также было подписано 22 марта в Тбилиси.

Президент Белоруссии назвал заключенные в столице Грузии соглашения историческими документами и особенно выделил сотрудничество в сфере экономики и сельского хозяйства. Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия готова не только создавать с Грузией совместные предприятия, но и обучать местное население эксплуатации сельскохозяйственной техники.

Стороны отметили рост торгового оборота между двумя странами и выразили надежду, что позитивная динамика в этом направлении сохранится и в дальнейшем. Как сообщалось ранее, объем внешнеторгового оборота между Грузией и Белоруссией в 2017 году, в сравнении с предыдущим годом, вырос на 24%. Поток туристов из Белорусии за этот же период увеличился на 29%.

Президент Белоруссии прибыл в Грузию с визитом 22 марта и пробыл в стране до 23 марта.