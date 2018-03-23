Воронеж, 23 марта, 2018, 18:37 — ИА Регнум. Приговор по уголовному делу о хищениях в Воронежской государственной академии искусств вынес сегодня, 23 марта, Центральный суд Воронежа, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов. О возбуждении уголовного дела стало известно в начале 2016 года.

Суд

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Как сообщил ИА REGNUM представитель прокуратуры региона, суд признал двух проректоров вуза виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.160 УК РФ («Присвоение и растрата чужого имущества в особо крупном размере») и ч.1 ст.201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»).

Преступление было совершено в 2015 году. Обвиняемые на тот момент занимали должности проректоров Воронежской государственной академии искусств. Как было доказано в суде, руководители вуза заключали фиктивные договоры на проведение работ с некими частными фирмами. За якобы выполненные работы на их счета перечислялись деньги (за счет федеральной субсидии), которые затем присваивались. Ущерб, причиненный государству, оценили в 1,7 млн рублей.

В итоге суд постановил назначить обвиняемым сроки в виде двух лет лишения свободы условно и полтора года лишения свободы условно. Приговор в силу не вступил, и стороны его могут обжаловать в течение десяти дней.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, речь идет о деньгах, которые были выделены министерством культуры в качестве гранта на организацию выставки «Рука в искусстве». Всего Минкультуры было выделено два миллиона рублей, однако фактически на организацию выставки, как тогда сообщалось, было потрачено 200—300 тысяч рублей.

Отметим, что с лета 2013-го до мая 2015 года Воронежской государственной академией искусств руководил известный театральный продюсер Эдуард Бояков, и именно он организовал Фонд развития ВГАИ, в который и поступил грант от Минкультуры. Сам Бояков выступил в деле в качестве свидетеля.

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Отметим, что за несколько месяцев до того, как стало известно о возбуждении дела, Эдуард Бояков пост покинул, оставив большую часть заявленных мероприятий и реформ нереализованными, зато запомнившись множеством скандалов.

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Сам он объяснил местным журналистам, что связывает провал реформы ВГАИ с «бюрократической системой».

«Те качества, которые я сам считаю сильными, здесь оказались невостребованными, а подходы, которые я планировал реализовать, — неактуальными. Бывший тренер «Спартака» Валерий Карпин в свое время ушел с поста тренера и стал генеральным директором клуба. Возможно, подобный вариант подошел бы и мне», — заявил тогда бывший ректор академии.