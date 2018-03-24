Александр Комаров ИА REGNUM Башни не стало

05:55 24.03.2018 Екатеринбург 24 марта навсегда потеряет недостроенную телебашню, которая за долгие десятилетия стала одним из символов города. Проекты, которые горожане предложили для того, чтобы её сохранить, так и не нашли своего реального применения. Перед матчами чемпионата мира по футболу, которые Екатеринбург намерен принять, её было решено снести. За дело взялись серьёзные люди из Уральской горно-металлургической компании (УГМК). В январе сотрудники подрядных организаций начали подготовку к демонтажу телебашни. В то же время активизировались её защитники. Апогеем противостояния стало утро 23 марта. Группа активистов преодолела сопротивление охраны, взобралась на башню и водрузила на ней флаг Российской Федерации. Через несколько часов на морозе активисты были вынуждены спуститься. Им выписаны административные штрафы за мелкое хулиганство — по 500 рублей. А позднее с башни сняли и флаг. Теперь сносу ничего не мешает. Жители и гости города уже забронировали наиболее удобные места, с которых можно будет наблюдать за падением башни. Некоторые специально ради этого приехали из других городов России. Что и понятно — такое событие случается не каждый день, а башен, построенных по аналогичному проекту, всего три. Ещё две были построены в Вильнюсе (Литовская ССР) и Таллине (Эстонская ССР). ИА REGNUM ведёт трансляцию из района предполагаемого падения телебашни. На месте работают наши корреспонденты.

05:56 В районе телебашни приостановлено движение транспорта. На улицах посты ГИБДД, полиции и ЧОП.

05:58 В Екатеринбурге солнечно и без осадков. Погода точно не должна помешать подрыву телебашни.

06:02 Телебашня за час до сноса. На ней надет защитный чулок. Это позволит избежать разлёта обломков. [[[picture2]]]

06:06 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вчера, 23 марта, потребовал от руководства УГМК обеспечить безопасность при демонтаже телебашни.

06:10 Сносом телебашни занимается компания-подрядчик «Работы взрывные специальные». Как утверждает глава УГМК-Холдинга Андрей Козицын, демонтаж пройдёт по современной технологии, которая применяется по всему миру и прекрасно себя зарекомендовала. «Причём у нас далеко не самый сложный объект, если изучить зарубежный опыт», — отметил гендиректор УГМК.

06:13 Несмотря на утро субботы, на улицах многолюдно. Местные жители и гости города собираются в районе предполагаемого падения телебашни, чтобы посмотреть на то, как её взорвут. Некоторые заранее приехали из других городов.

06:15 Напомним, телебашню с проектной высотой 360 метров начали строить в 1983 году. По такому же типовому проекту были возведены башни в Вильнюсе и Таллине. В Свердловске, как до сентября 1991 года официально называли Екатеринбург, не удалось довести дело до конца. В 1991 году из-за отсутствия денег строительство встало. К тому времени телебашня достигла отметки в 220 метров.

06:17 Некоторые идут посмотреть на снос башни со своими детьми, сообщает корреспондент ИА REGNUM из района предполагаемого падения: «Просто огромное количество: идут и идут, за нами уже машины пристроились, удачно мы заняли место».

06:21 И стар, и млад идут посмотреть на снос телебашни. Мороз, а на улице минус 15 градусов, пока не пугает граждан. [[[picture3]]]

06:23 В районе предполагаемого сноса собираются и журналисты. Уничтожение легендарного советского долгостроя не пройдёт для планеты незамеченным.

06:26 Вместо телебашни УГМК намерено построить ледовую арену. По крайней мере, об этом заявлено официально. Но местные активисты сомневаются в целесообразности такого проекта, а некоторые и вовсе считают, что никакой ледовой арены не будет.

06:29 Одно можно предположить: на месте телебашни что-то появится. Земля здесь очень дорогая. В 2012 году участок оценивали в сумму порядка 500 млн рублей. А телебашня на тот момент оценивалась примерно в 200 млн рублей.

06:31 Прозвучали сирены.

06:34 На подступах к телебашне — сотрудники полиции. Территория оцеплена. Граждане, желающие посмотреть на падение, залезают даже на заборы. Сколько они там выдержат в мороз?

06:38 За сносом можно наблюдать и в интернете. На телебашню нацелены видеокамеры, установленные местными СМИ, трансляции идут на видеохостинге Youtube.

06:41 Снос телебашни сегодня мог не состояться. Утром 23 марта на неё прорвались трое руферов, которые водрузили наверху флаг Российской Федерации. Они собирались держаться как минимум неделю. Но им не удалось пронести в башню продовольствие и снаряжение, и через восемь часов на морозе они были вынуждены спуститься. Проникшим в башню руферам и их товарищам, которым это сделать помешала охрана, вменили мелкое хулиганство. УГМК написала на активистов заявление в полицию.

06:46 Лица у людей совсем не праздничные, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Многие настроены негативно к происходящему. Настроение траурное…

06:47 Последние минуты телебашни. [[[picture4]]]

06:50 Люди делают прощальные селфи с телебашней.

06:53 Своё отношение к происходящему жители Екатеринбурга выражают и в социальных сетях. Многие настроены негативно и не верят в то, что на её месте появится что-то стоящее.

07:00 Прямо сейчас, в последние минуты башни, преподаватель Уральского федерального университета Владимир Волкоморов предлагает всем надеющимся, что там будет что-то масштабное и красивое, как на картинках, задуматься о том, что из подобных красивых и масштабных проектов было реально воплощено в жизнь в Екатеринбурге за последние примерно 15 лет. «Всё, что строилось с такой наглостью и напролом, становилось всегда очередным Пассажем. Очередным унылым металло-стеклом», — считает преподаватель. «Да, кстати, на место башни можно всадить очередной храм. С Исети его ж перенесли. Или ЖК как самый беспроигрышный вариант. Как-то так и будет, скорее всего», — предположил житель Екатеринбурга на своей странице в Facebook.

07:06 До взрыва осталось несколько минут. [[[picture5]]]

07:10 Снова прозвучали сирены.

07:13 Прогремел первый взрыв.

07:13 Телебашня снесена. Также читайте: В Екатеринбурге снесли недостроенную телебашню

07:22 Снова прозвучали сирены.

07:26 Всего, по первоначальным планам, должно быть два взрыва.

07:28 «Пропала башня», — сетуют жители города в соцсетях. Впрочем, некоторые выражают радость по этому поводу.

07:32 Вместо башни остался обрубок. Скоро ликвидируют и его.

07:35 Город стал безбашенным, говорят теперь жители Екатеринбурга.

07:39 «Городское общественное мнение изнасиловано взрывом», — написал в Facebook один из журналистов Екатеринбурга.

07:46 Вот что осталось вместо башни. [[[picture6]]]

07:49 В соцсетях сообщают о том, что одного человека якобы ранило осколком. Но официального подтверждения этой информации нет. Также на месте не видно ни скорой помощи, ни медиков.

07:50 Башня легла чётко на приготовленную для неё «подушку».

07:55 Пользователи соцсетей активно делятся друг с другом фотографиями и видео момента взрыва и падения телебашни. Напомним, некоторые заранее забронировали себе наиболее удобные места, а посмотреть на снос легендарного советского долгостроя приехали даже из других городов.

08:06 На улицах — автомобильные заторы. Люди уже разъезжаются, сообщает корреспондент ИА REGNUM с места событий.

08:11 В одном из домов выбило стёкла, сообщают очевидцы.

08:14 Второй из запланированных взрывов пока задерживается.

08:19 Возможно, пострадавшие всё же есть, говорят очевидцы.

08:25 «Очень жаль. Могли реализовать это красиво. В Великий Пост посеяли злобу и раскол в сердцах горожан», — написал на своей странице в Facebook юрист Алексей Бушмаков.

08:30 На Яндекс. Картах башня пока значится. Напомним, что, по неофициальной информации, снести её планировали ещё утром 23 февраля. А перед этим её заранее убрали с карт и уже 22 февраля её не было. Тогда поспешный «снос» башни с карт вызвал возмущение у горожан. [[[picture7]]]

08:35 Большинство зрителей подрыва телебашни уже разошлись. Но некоторые люди до сих пор остаются на месте.

08:42 «Все прошло в штатном режиме. Заряды активированы с интервалом в несколько секунд, поэтому для наблюдателя слились в один. Башня частично обрушилась внутрь, частично легла четко на возведённую «подушку». А по сейсмике и уровню пыли и шума все прошло даже мягче, чем закладывали в проекте. Ура!» — написала на своей странице в Facebook сотрудница пресс-службы УГМК Нина Пелевина. Она также добавила, что остаток башни высотой в 30 метров разберут примерно за две недели.

09:04 Сегодня в Екатеринбурге, который славился своими гражданскими свободами, кучка властей и олигархов за несколько секунд показала, на каком месте она вертела мнение жителей этого города, написал на своей странице в Facebook директор сети городских порталов Hearst Shkulev Media Ринат Низамов. «Самое страшное, что после такого успеха, эти безбашенные люди теперь будут уверены в безнаказанности своих действий и вседозволенности», — полагает гражданин. «Екатеринбург, простите за пафос, уже никогда не будет прежним, — и внешне, и ментально», — считает Ринат Низамов.

09:10 А тем временем, напомним, в Екатеринбурге собираются строить новую телебашню. Правда, не в центре города, а на одной из окраин. Новости об этом появились в начале года и сильно удивили горожан и гостей города. Люди просто не нашли логики в том, чтобы снести уже почти построенное и создавать новое с нуля в другом месте. Единственное у многих горожан объяснение — то, что земля под телебашней стоит слишком дорого.

09:19 В соцсетях появились новые хештеги: «городбезстержня» и «бойкотугмк». Кстати, некоторые граждане реально предлагают объявить бойкот компании, которая стала заказчиком сноса телебашни. Впрочем, эта идея вряд ли найдёт применение на практике. Некоторые пользователи соцсетей уже даже поиронизировали над инициаторами бойкота, предложив им выкинуть телефон, компьютер, убрать проводку и т.д. «Подойдите к своей машине и обрежьте все жгуты, не забудьте вырвать генератор и стартер». «А что, в этих изделиях присутствует медь. Дальше можно отказаться от доходов бюджета, овощей, молочной продукции и тысячи рабочих мест», — написал в Facebook депутат законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер.

09:25 Подрыв башни был задержан на несколько минут из-за ложного сообщения о проникновении на площадку посторонних лиц. Об этом на своей странице в Facebook заявила сотрудница пресс-службы УГМК Нина Пелевина. «Потом в момент обрушения один из зрителей, стоящий ЗА охранником и бойцами Росгвардии, с улыбкой сообщил, что ему по ноге прилетел камень размеров с два кулака и продемонстрировал его. При этом никто больше разлета осколков не видел и не слышал, да и на земле ничего не оказалось», — написала Пелевина.

09:29 Некоторые из защитников телебашни не поехали к ней в момент подрыва. По их словам, им тяжело было смотреть на то, как расправляются с одним из символов города.

09:35 Момент падения башни. Затем поднялось облако пыли. [[[picture8]]]

09:37 Теперь горожане делают селфи на фоне торчащего обломка башни. Также люди поговаривают о желании взять небольшие обломки на память.

09:48 После подрыва телебашни она наклонилась и рухнула. Как подрубленное дерево… [[[picture9]]]

09:56 А тем временем в Екатеринбурге «под шумок» сносят здание кинотеатра «Темп», сообщают очевидцы.

10:02 Движение общественного транспорта на оцепленных с утра улицах возобновлено.

10:19 Как падала телебашня. Основные моменты — в нашей фотохронике: «Безбашенный» город — фотохроника сноса телебашни в Екатеринбурге

10:22 «Защищать башню пришли сотни, а смотреть на её взрыв — тысячи. Люди проголосовали ногами за то, быть ей или не быть», — написал политолог Александр Белоусов на своей странице в Facebook.

10:43 Снос башни расколол уральцев. Но в одном большинство из них точно сходятся — в том, что ушла целая эпоха. Люди вспоминают моменты, когда сами покоряли эту башню.

10:57 От «Башня всё. Плачу» до «Молодцы, что снесли этот недострой». Такие разные мнения свердловчан об уничтожении самого высокого долгостроя России.

11:03 Очевидцы подрыва телебашни отметили профессиональную работу взрывников.

11:08 Башню взорвали почти четыре часа назад. Но споры о том, нужна она или нет, до сих пор не утихают.

11:17 Некоторые пользователи соцсетей полагают, что протесты горожан против сноса телебашни не обошлись без финансовой подпитки. А некоторых местных политиков обвинили в попытках попиариться на этой ситуации в преддверии выборов в городскую думу.

11:21 Защитники башни со своей стороны отмечают, что протест был их порывом и деньги с пиаром здесь ни при чём. Отдельно они заявляют, что защищали не железобетонную трубу, а шанс на то, что при разумном подходе из неё можно было сделать действительно привлекательный, в том числе и для туристов, объект.

11:54 Свердловчане делятся в соцсетях: из городов бывшего СССР, где есть аналогичные телебашни, им присылают селфи с прощаниями в адрес уральской «родственницы».

11:57 Напомним, по такому же проекту ещё во времена Советского Союза были построены телебашни в Вильнюсе и Таллине. А в 1993 году возобновилось строительство ранее законсервированной башни в Баку. В 1996 её открыли. Свердловская башня должна была стать самой высокой из всех перечисленных — 360 метров. Не сбылось… В 1993 году, когда в Баку возобновили строительство телебашни, в России было не до крупных проектов. В Москве из танков расстреляли здание Верховного Совета Российской Федерации, а в Екатеринбурге из гранатомёта вели огонь по областному дому правительства.

12:04 «Козицынбург». Такое новое имя горожане в шутку дали Екатеринбургу. В честь главы УГМК Андрея Козицына — компании, которая и стала заказчиком сноса недостроенной телебашни. «В этот день город потерял своё лицо», — констатируют горожане.

12:50 Сегодня в Екатеринбурге сносят ещё одно здание — кинотеатр «Темп». В соцсетях просят помощи, чтобы снять белую капитель с фасада Рейшера, серую капитель интерьера и медальон «Танец» скульптора Маргариты Заскальско. «У демонтажников только ковш, но они обещали не трогать до завтра. Помогите, пожалуйста!» — просят граждане.

12:56 Отметим, здание кинотеатра «Темп» было построено в начале 1930-х. Долгое время кинотеатр считался лучшим в городе. А в начале 1990-х его закрыли. В 2000-х здание было заброшено, фактически разрушалось. Применения ему так и не нашли. При таком отношении уничтожение старинного здания — закономерное явление, считают некоторые жители Екатеринбурга.

13:43 Примерно вот такой могла быть снесённая сегодня в Екатеринбурге телебашня. В Вильнюсе, столице Литовской ССР, её старшую «сестру» запустили в 1981 году. [[[picture10]]]

14:01 Накал дискуссий вокруг сноса башни идёт на спад. Даже некоторые из тех, кому она была дорога, начинают понимать: снос её был неизбежен.

14:06 «Что касается башни… Времени достроить её или как-то оптимизировать было вагон… Не смогли. Пришёл человек, хозяин, который смог — сделал с ней то, что считал нужным. При всём предыдущем раскладе иначе не и быть не могло», — считает один из свердловчан.

14:09 Напомним, в 2017 году областные власти пытались продать телебашню. Радиотелевизионная передающая станция и земельный участок с кадастровым номером 66:41:0401051:13 площадью 46 тыс. 822 квадратных метров тогда были оценены в 652 млн 772 тыс. 197 рублей и 26 копеек. Однако аукцион так и не состоялся. Также читайте: До Останкинской не доросла: судьба телебашни в Екатеринбурге

14:14 Но делать с ней что-то было нужно. Областные чиновники твёрдо решили разобраться с ней до матчей чемпионата мира по футболу. Ещё осенью 2016 года телебашню внесли в список объектов, подлежащих приватизации. Организация, которая выразила готовность разобраться с башней, в итоге нашлась. Ею и стала УГМК.

14:17 Летом 2017 года законодательное собрание Свердловской области передало башню и участок земли в собственность АО «Ледовая арена». Эту организацию создали за счёт вложений УГМК и правительства Свердловской области. А осенью 2017 года было объявлено о сносе недостроенной телебашни и о строительстве на её месте ледовой арены.

14:24 Это решение и стало началом конца телебашни. Как признают некоторые местные наблюдатели, после передачи объекта в ведение АО «Ледовая арена» остановить демонтаж было невозможно.

14:32 Эксперты также подчёркивают, что демонтаж башни стал тяжёлым для её защитников, но единственно разумным решением. Отметим, ранее к ней присматривались инвесторы. Но многие так и не рискнули вложить в неё деньги. Их отпугнули сложности, связанные с расконсервированием объекта, с его содержанием и с дальнейшей модернизацией. Всё это стоило больших денег. При этом перспектив «отбить» эти деньги многие потенциальные инвесторы не увидели.

14:41 «Строили башню именно под телевещание. Но сейчас оно реализовано другими средствами. Достраивать её или приспосабливать под другие нужды было бессмысленно. Разумнее оказалось снести. Что и было сделано», — говорит один из свердловчан.

15:49 Телебашня в Вильнюсе. Железобетонная часть очень похожа на ту, что сегодня была снесена в Екатеринбурге. [[[picture11]]]

16:04 Судьбу телебашни в Екатеринбурге пытались решить много лет, но всё безуспешно. 24 марта 2018 года войдёт в историю города как день решения этой проблемы, считают некоторые местные жители.

16:08 Кстати, строительство башни в тогда ещё Свердловске было начато при Борисе Ельцине. Он тогда возглавлял Свердловский областной комитет Коммунистической партии Советского Союза.

16:17 Решить проблему башни удалось лишь сейчас, при губернаторе Евгении Куйвашеве. Правда, способ оказался не безболезненным: часть горожан вышли на улицы. Впрочем, в основном, стороны вели себя в рамках закона, также обошлось без трагических инцидентов.

16:20 С каким знаком (плюс или минус) Куйвашеву зачтётся решение многолетней проблемы, покажут исследования политологов.

16:27 Снос телебашни стал поистине историческим событием. Екатеринбург снова попал в федеральную повестку. За процессом пристально следили не только областные, но и федеральные СМИ. Также её продолжают активно обсуждать в социальных сетях. Жители и гости города с ностальгией вспоминают, как когда-то, ещё сегодня утром, из самого центра города, с Плотинки, открывался прекрасный вид на башню. Панорама, которой уже никогда не будет.

16:35 Кстати, у Екатеринбурга до утра сегодняшнего дня было некоторое сходство с Вашингтоном. На монумент Вашингтона открываеся вид почти такой же, что с Плотинки Екатеринбурга на недостроенную телевизионную башню. Сходство, конечно, далеко не 100%-е, но теперь нет даже его.

17:31 Появились новые оценки качества подрыва телебашни. Не все эксперты согласны с тем, что он прошёл безупречно: Также читайте: Подрыв недостроенной телебашни в Екатеринбурге оценили на «троечку»

17:38 А тем временем у некоторых защитников телебашни появились вопросы к губернатору Куйвашеву. Активисты намерены добиваться расследования деятельности главы региона.

17:44 Другие же активисты предлагают властям решить, наконец, вопрос с реально опасными заброшенными зданиями. Одно из них — бывшая больница в Зелёной Роще».

17:54 Снос телебашни в Екатеринбурге не оставил равнодушными сибиряков. Они наблюдали за процессом через интернет и сейчас обсуждают событие в соцсетях. «Шикарно упала», — считает подписчик Красноярского паблика «Я живу [В] Красноярске». «Ломать — не строить», — подчёркивает ещё одна подписчица.

18:04 Снос телебашни не оставил равнодушными уральцев, которые уже давно живут за пределами родного города и региона. «Как будто близкий человек умер. Точнее, убили», — говорит одна из бывших свердловчанок.

19:07 «Башня легла спать», «Екатеринбург теперь безбашенный город», «Екатеринбург сменил пол и стал женщиной», — в соцсетях обсуждают снос телебашни.

19:24 Это было самое высокое недостроенное здание в мире. Конструкция из высокопрочного бетона весом в 4 тысячи тонн и высотой более 220 метров.

19:27 Напомним, башню начали строить в 1983 году, телебашня должна была стать второй по высоте в стране после Останкинской. Но в 1991-м стройку заморозили. В эпоху цифрового телевидения необходимость в таком высоком передатчике отпала. Сооружение пытались превратить в ресторан, ЗАГС и даже церковь, однако инвесторов найти не удалось.

19:29 Теперь вместо уничтоженного долгостроя будет возведена ледовая арена. Во всяком случае, об этом заявляют представители УГМК. Впрочем, не все местные жители верят в то, что она действительно будет построена.

19:32 В интернете идет своеобразное соревнование на зрелищность сноса телебашни. Один из рекордов — видео, сделанное с расстояния в 200 метров от башни.

19:35 Оставшуюся стоять часть телебашни (основание высотой в 25−30 м) разберут, подрывать остов не понадобится. На эти работы уйдет примерно две недели, отмечают в Уральской горно-металлургической компании (УГМК).

19:37 В память о башне и о её сносе, который уже окрестили историческим событием, люди забирали домой бетонные осколки, отлетевшие при демонтаже.

19:40 На месте снесенной телебашни появится ледовый дворец. Предполагается, что в новом спортивном комплексе будут проходить домашние матчи клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» и баскетбольной команды УГМК.

19:47 Снос телебашни не обошелся без провокации, отмечает в соцсети представитель компании-подрядчика УГМК Нина Пелевина. Так, из-за ложного сообщения о проникновении на площадку посторонних пришлось на несколько минут задержать активацию зарядов, сообщила она.

19:50 В момент обрушения «один из зрителей, стоящий за охранником и бойцами Росгвардии, с улыбкой сообщил, что ему по ноге прилетел камень размеров с два кулака и продемонстрировал его», отметила в соцсети представитель компании-подрядчика УГМК Нина Пелевина. При этом, по ее словам, «никто больше разлета осколков не видел и не слышал, да и на земле ничего не оказалось».

19:53 Горожане делятся своими впечатлениями от сноса телебашни в соцсетях. «Губернатор Куйвашев совершил роковую ошибку и оскорбил своими действиями весь город», — полагает Петр Иванов.

19:56 Накануне в Екатеринбурге прошел митинг «Обними башню» в знак протеста против ее сноса, в нем приняли участие около 700 человек.

20:00 Снос башни ранее поддержал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. По его мнению, «нелепо иметь в центре прекрасного современного города частично разрушенную бетонную трубу, окруженную пустырем».

20:05 Снос символа Екатеринбурга прошел в штатном режиме, констатируют в компании-подрядчике. «Заряды активированы с интервалом в несколько секунд, поэтому для наблюдателя слились в один», — отметила представитель компании УГМК Нина Пелевина в соцсети. По сейсмике и уровню пыли и шума все прошло даже мягче, чем закладывали в проекте, указала она.

20:09 В охране башни перед взрывом принимали участие 199 полицейских, также на территории работали МЧС и представители УГМК. Все прошло в штатном режиме. О сносе башни предупредили заранее, местные жители заблаговременно переставили свои автомобили на безопасное расстояние.

20:13 С начала 90-х башня притягивала экстремалов. На вершину башни залезали скалолазы, бейсеры, ее облюбовали бейсджамперы и просто смельчаки в погоне за адреналином.

20:18 Снос символа Екатеринбурга прошел в штатном режиме, констатируют в компании-подрядчике. «Заряды активированы с интервалом в несколько секунд, поэтому для наблюдателя слились в один», — отметила представитель компании УГМК Нина Пелевина в соцсети. По сейсмике и уровню пыли и шума «все прошло даже мягче, чем закладывали в проекте», указала она.

20:23 Член градостроительного совета Сергей Санок отмечал, что для того чтобы телебашня могла приносить прибыль, нужен интересный проект, на реализацию которого может уйти продолжительное время. «Наши граждане помнят прекрасно Краснознаменную группу, которую снесли, а это был символ государства, и его оплачивал город. Нужен ли новый символ России? Можно сделать экономический объект, например, комфортный дом, но он будет очень дорогой, и все богатые люди захотят там жить, может, сумасшедшая гостиница, это должен быть единственный объект в мире, тогда и появится интерес», — говорил он. Читайте также: «Архитектурный вандализм» и 200 млн на спасение телебашни в Екатеринбурге

20:27 В 2017 году телебашня и прилегающая к ней территория стали собственностью АО «Ледовая арена» (60% акций принадлежит «Уральскому горно-металлургическому комбинату», а 40% — правительству Свердловской области), после чего было принято решение о сносе объекта, для строительства на его месте спортивной Ледовой арены.

20:31 Со сносом телебашни Екатеринбург упустил возможность создания уникального сооружения, а также утратил черты «столичности», лишившись доминанты, полагают эксперты.