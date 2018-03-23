Пекин, 23 марта, 2018, 18:30 — ИА Регнум. Действия США вредят законным правам Китая, их собственным интересам и наносят ущерб всему остальному миру, заявила 23 марта официальный представитель МИД Китайской Народной Республики Хуа Чуньин.

Флаг США

Хуа Чуньин подчеркнула, что Китай готов защищать свои права и не намерен спокойно наблюдать за тем, что предпринимает Вашингтон в сфере международной торговли.

«Китай не станет безучастно наблюдать со стороны за тем, как кто-то наносит вред нашим интересам. Мы подготовились к тому, чтобы защитить свои законные права и интересы», — заявила официальный представитель МИД Китая.

Чуньин отметила, что действия США говорят о том, что Вашингтон игнорирует правила ВТО и пренебрегает мнением других сторон.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Китая уже пообещали «соответствующий и необходимый ответ» на меморандум «О борьбе с экономической агрессией Китая», подписанный 22 марта президентом США Дональдом Трампом.

Китай опубликовал перечень импортируемых из США товаров, которые Пекин может обложить дополнительными пошлинами.