Тамбов, 23 марта, 2018, 18:28 — ИА Регнум. В Тамбовской области в 2017 году зафиксировано 12 млн посещений учреждений культуры, в том числе 4,4 млн — детьми, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики по итогам коллегии управления культуры и архивного дела области, которая состоялась сегодня, 23 марта.

Тамбовский областной краеведческий музей

В регионе отмечают, что политика губернатора Александр Никитина направлена на сохранение и развитие культурного наследия, приобщение каждого жителя к культурным ценностям. Планомерная работа по развитию всех направлений отрасли позволила Тамбовской области занять первое место в стране по темпам развития культуры. Об этом свидетельствует сертификат «Регион-лидер по темпам развития культуры. Топ 10», который заместитель министра культуры Алла Манилова вручила начальнику регионального управления культуры и архивного дела области Юрию Голубеву в конце прошлого года.

«Сегодня можно констатировать, что планово-экономические показатели учреждений сферы культуры в 2017 году были выполнены, зачастую перевыполнены. Удалось сделать немало, о чём свидетельствует положительная динамика показателей, обеспечиваемых в рамках реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 — 2020 годы, а также региональной «дорожной карты» по культуре», — отметил Юрий Голубев в своем выступлении.

За пять лет посещаемость учреждений сферы культуры и их мероприятий в Тамбовской области выросла почти на 100%. За прошедший год в регионе прошло почти 173 тыс. художественно-творческих, научных, информационных, просветительских мероприятий.

Охват детей дополнительным художественным образованием с 2012 года возрос на 42,3%. По данному показателю Тамбовская область занимает второе место в рейтинге ЦФО и третье — по России. В настоящий момент почти 17,5 тыс. детей осваивают дополнительные программы в области искусств.

Фонды музеев, библиотек и архивов области ежегодно пополняются. Совокупный фонд сейчас насчитывает 13 млн единиц документов и музейных предметов.

В регионе сформирована система материальной поддержки и стимулирования деятельности учреждений отрасли культуры и их работников. В 2017 году 100 лучших работников и десять молодых специалистов, осуществляющих инновационно-экспериментальные проекты в сельской местности, получили единовременные денежные выплаты на общую сумму 6,7 млн рублей. 15 лучших учреждений отрасли удостоены денежных поощрений на общую сумму 1,5 млн рублей. Десять театральных и концертных исполнительских коллективов получили областные гранты на реализацию творческих проектов в общем размере 34,1 млн рублей.

Обновлению материально-технической базы уделяется особое внимание. В прошлом году различного рода ремонтные работы проводились в 264 учреждениях культуры. В Котовске и Моршанкске были открыты новые кинозалы. Девять сельских домов культуры были отремонтированы, а еще 18 — получили современную технику и оборудование.

«Год 80‑летия образования Тамбовской области стал для отрас­ли культуры региона очень насыщенным, продуктивным, полным интересных, ярких мероприятий и важных событий. Практика показывает, что наши услуги востребованы населением, растёт их ка­чество и доступность. Мы по праву гордимся культурой нашего края, её традициями и достижениями, постараемся и впредь обеспечивать устой­чивость развития культуры и сохранение существующих в ней традиций, укрепление и развитие единого куль­турного и туристского пространства», — отметил Юрий Голубев.

В канун Дня работника культуры, который в России отмечается 25 марта, лучшие работники получили награды за выдающиеся достижения в сфере культуры.