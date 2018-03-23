Вильнюс, 23 марта, 2018, 18:26 — ИА Регнум. Уже в 2019 году в Литве сменится президент, а действующая глава государства Даля Грибаускайте не может в третий раз претендовать на этот пост. В связи с этим в Литве начинается дискуссия, чем займётся Грибаускайте по окончании своего срока полномочий. ИА REGNUM публикует полный перевод на русский язык материала национального вещателя LRT, который вышел сегодня, 23 марта.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Даля Грибаускайте

«Президент Даля Грибаускайте, срок полномочий которой истекает в следующем году, уже знает, где построит новый дом. Но о дальнейшей своей карьере она пока что молчит. Бывший премьер и лидер консерваторов Андрюс Кубилюс уверен, что главе страны подошел бы не один высокий пост в структурах ЕС. Якобы она могла бы быть главой Еврокомиссии или Европейского совета.

Очевидно, что активная Грибаускайте, посвятившая всю жизнь карьере, по окончанию срока полномочий не будет сидеть дома, сложив руки.

«Она могла бы претендовать на множество постов. И на должность президента ЕС, и на должность главы Еврокомиссии, потому что на эти должности обычно избираются главы маленьких государств. А по всем пропорциям сейчас может предлагаться и кандидат из новых членов ЕС. Кроме того, вряд ли за всю историю ЕС высокие посты занимали женщины, но, может, я ошибаюсь?», — сказал Кубилюс. Он также утверждал, что очень важно то обстоятельство, что Грибаускайте уже работала в Еврокомиссии и со многими знакома.

«Нет смысла комментировать разговоры. Цели президента сконцентрированы на прямой работе и решениях, необходимых стране. Решение по поводу дальнейшей деятельности будет принято по окончанию срока полномочий», — сказала пресс-атташе президента LRT.

Кубилюс утверждает, что у Литвы есть возможность после выборов в Европарламент, которые пройдут в следующем году, побороться за какой-нибудь высокий пост в ЕС. «Я считаю, что благодаря общим усилиям Литвы можно добиться, чтобы Грибаускайте заняла какой-нибудь высокий пост в ЕС. И это было бы выгодно не только нашей стране, но и всей Европе», — сказал он.

Говоря о возможностях Грибаускайте занять какой-нибудь высокий пост в НАТО, бывший премьер и министр обороны, вице-председатель сейма и глава комитета по делам Европы Гедиминас Киркилас утверждал, что обычно бывшие президенты или премьеры стран ЕС назначались только на пост генерального секретаря НАТО.

«Срок полномочий нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга продлен еще на четыре года (он бывший премьер Норвегии), поэтому у Грибаускайте нет никаких возможностей претендовать на его место, а более низкие должности занимают высокопоставленные военные или эксперты», — сказал Киркилас, отрицая слухи, что президент якобы могла бы надеяться на руководящую должность в НАТО.

По мнению Киркиласа, если Грибаускайте решит искать работу в структурах ЕС, она могла бы баллотироваться на пост президента ЕС, который с 2014 года занимает бывший премьер Польши Дональд Туск. «Однако нужно помнить, что уже давно идут дискуссии о сокращении бюрократии в управлении ЕС, и рассматриваются идеи объединить посты президента ЕС и главы Еврокомиссии в один», — напомнил Киркилас.

Бывший министр иностранных дел Литвы, бывший представитель ЕС в Афганистане и России Вигаудас Ушацкас утверждает, что ЕС может оценить опыт Грибаускайте как бывшего министра финансов и члена Еврокомиссии, отвечающего за финансы. В прошлом году президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в Университете Сорбонна с речью о гибкой Европе, предложил учредить пост министра финансов ЕС. «Я считаю, что с учетом своей компетенции Грибаускайте могла бы стать серьезным кандидатом на этот пост, для этого Литве нужно заняться лоббизмом», — говорит Ушацкас.

Делегированный Литвой еврокомиссар Повилас Андрюкайтис говорит, что после выборов в Европарламент первое его заседание должно состояться в июле следующего года. В августе парламент отдыхает. Ее кандидатуру могут выдвигать партии, попавшие в Европарламент.

«Грибаускайте могла бы баллотироваться на пост главы Еврокомиссии в том случае, если правительство Литвы делегировало бы ее на должность члена Еврокомиссии, а как у простого кандидата у нее нет шансов, потому что для этого нужно участвовать в выборах в Европарламент. А она в них точно не будет участвовать (президентские выборы и выборы в Европарламент пройдут в одно время)»,— рассуждает Андрюкайтис.

Возможности Грибаускайте баллотироваться на пост министра финансов ЕС Андрюкатис оценивает осторожно и утверждает, что этого портфеля в первую очередь будут добиваться крупные страны-члены ЕС — Германия и Франция. «Если появится этот пост, у этих стран будут выдающиеся возможности», — сказал Андрюкайтис.