Тбилиси, 23 марта, 2018, 18:19 — ИА Регнум. Парламент Грузии на пленарном заседании 23 марта 115 голосами, единогласно принял очередные поправки в конституцию страны.

Грузинский флаг над Тбилиси

Подводя итоги голосования, председатель парламента Ираклий Кобахидзе поблагодарил депутатов за поддержку и заявил, что на этом закончился очень сложный и длительный процесс, в результате которого страна получила очень совершенный основной закон европейского типа.

Он подчеркнул, что эти изменения были внесены в конституцию с целью учета всех рекомендаций Венецианской комиссии.

Новая редакция конституции вступит в силу в октябре текущего года, после того, как к исполнению обязанностей приступит новоизбранный президент Грузии. Как известно, президентские выборы должны состояться в Грузии в октябре 2018 года.

Итоги конституционного процесса Ираклий Кобахидзе подвел на специальном брифинге, где еще раз объяснил суть внесенных в основной закон изменений. По его словам, в результате реформы проавторитарная Конституция заменена на демократическую, основанную на принципах правового государства, защиты прав человека, обеспечивающую четкое разделение полномочий между конституционными органами, усиливающую роль оппозиции.

«Что самое главное — новая редакция Конституции исключает возможность повторения в Грузии автократии и авторитаризма в любой форме. Парламентское правление с пропорциональной избирательной системой не оставляет никакой возможности автократии или присвоения всей власти, что является главным достижением конституционной реформы», — подчеркнул Ираклий Кобахидзе.

Напомним, что процесс внесения изменений в Конституцию Грузии с самого начала проходил на фоне острого противостояния между правящей партией «Грузинская мечта», с одной стороны, и президентом и оппозицией, с другой.

Оппонентов не устраивал целый ряд положений спорного законопроекта, в том числе так называемая бонусная система, урезание полномочий президента, отмена прямых выборов президента и переход к его избранию полномочными представителями, упразднение Совета национальной безопасности как органа при президенте, отсрочка перехода к пропорциональной системе выборов парламента до 2024 года. Спорный законопроект был принят.

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили, по его же определению, сделал «тяжелый шаг» и подписал поправки в Конституцию 19 октября, после чего новый закон вступил в силу. Но сразу же после его принятия правящая партия заявила о начале работы над новыми изменениями в Конституцию, объяснив это намерением учесть рекомендации Венецианской комиссии. В конце октября в Грузии была создана очередная конституционная комиссия, которая в сжатые сроки разработала новый законопроект. В первом и втором чтении парламент утвердил его 14 и 15 декабря. В третьем чтении законопроект был утвержден 23 марта, после того, как 16 марта Венецианская комиссия опубликовала окончательное заключение по конституционному законопроекту.