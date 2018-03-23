Вильнюс, 23 марта, 2018, 18:13 — ИА Регнум. Депутат сейма Литвы от фракции партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Лауринас Кащюнас официально обратился в МИД Литвы с просьбой запретить въезд в страну российскому исполнителю Филиппу Киркорову, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 23 марта.

Стоп

По признанию самого политика, запрос он отправил ещё в январе 2018 года, однако повторил свою просьбу в эти дни, после гастролей певца в Литве и его голосования 18 марта на выборах президента России в посольстве РФ в Вильнюсе.

«В конце января я обращался в МИД Литвы с предложением внести этого человека в список нежелательных лиц. И не только из-за его песен, но и из-за его публичных высказываний, оправдывающих оккупацию Крыма. Тогда я получил ответ, что это не будет сделано. Сегодня мы видим последствия — Киркоров легким движением руки использован в пропагандистских целях Кремля», — написал Кащюнас на своей странице в социальной сети Facebook.

Позже в комментариях в другой записи он объявил, что просьба принята к рассмотрению.

«Хочу информировать, что в среду (21 марта) на заседании комитета по иностранным делам по инициативе Аудронюса Ажубалиса (консерватор, член литовского парламента, экс-глава МИД Литвы — прим. ИА REGNUM ) вопрос Киркорова был выдвинут повторно. Планируется заново рассмотреть этот вопрос», — написал политик.