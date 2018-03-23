Берлин, 23 марта, 2018, 18:11 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй представила лидерам стран ЕС доказательства якобы причастности России к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, заявила 23 марта канцлер Германии Ангела Меркель.

Kuebi = Armin Kübelbeck Ангела Меркель

«Тереза Мэй представила нам определённые доказательства», — приводит слова Ангелы Меркель телеканал RT.

Как передавало ИА REGNUM, накануне на саммите ЕС было принято решение об отзыве посла Европейского союза в России.

Председатель Европейского совета Дональд Туск также сообщил, в предстоящий понедельник, 26 марта, странами ЕС будут предприняты дополнительные меры в связи с делом Скрипаля.

В МИД России сегодня, комментируя ситуацию, выразили сожаление в связи с принятым на заседании Евросовета заявлением об ответственности России за инцидент в Солсбери и пояснили, что оно представляет собой очередное бездоказательное обвинение.

«Евросоюз предпочел пойти в фарватере очередной антироссийской кампании, развернутой Лондоном и его заокеанскими союзниками с очевидной целью — поставить еще одно препятствие на пути нормализации ситуации на европейском континенте», — констатировали в российском ведомстве.

Российская сторона ранее уже неоднократно подтвердила, что не имеет никакого отношения к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери.