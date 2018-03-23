Рига, 23 марта, 2018, 17:53 — ИА Регнум. Парламент Латвии в первом чтении единогласно поддержал Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве Армении и Евросоюза, подписанное в Брюсселе в ноябре 2017 года. Об этом сообщил вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов, сославшись на латвийского депутата, главу парламентской группы дружбы Латвия — Армения Сергея Потапкина.

panorama.am Здание парламента Латвии

Согласно информации, главным докладчиком на заседании парламента по данному вопросу был Потапкин. Шармазанов проинформировал, что соглашение в парламенте Латвии должно пройти еще одно чтение, которое состоится в апреле.

Чрезвычайный и Полномочный посол Армении в Литве, Латвии и Эстонии Тигран Мкртчян также сделал запись в своем микроблоге в Twitter.

«Хорошие новости из Латвии. Парламент в первом чтении выразил поддержку Соглашению о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС. Надеюсь, что второе чтение будет скоро, и соглашение будет ратифицировано», — написал он.

Ранее Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом, подписанное 24 ноября 2017 года на саммите Восточного партнерства в Брюсселе ратифицировала Эстония.

22 марта правительство Армении одобрило проект закона о ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, подписанного между Арменией и Европейским союзом и Европейским сообществом по атомной энергии и его государствами-членами.

Исполнительный орган представил проект закона Национальному Собранию для ратификации.