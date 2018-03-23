МВД Франции рассказало о преступнике, захватившем заложников в Требе
Париж, 23 марта, 2018, 17:43 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Франции Жерар Коллон подтвердил ликвидацию злоумышленника, захватившего заложников на юге страны.
«Захвативший заложников был ликвидирован», — написал Коллон на своей странице в Twitter.
Ранее об уничтожении преступника сообщили в эфире телеканала BFMTV.
По данным МВД Франции, террорист был выходцем из Марокко и ранее уже попадал в поле зрения французских спецслужб.
Кроме того, злоумышленник успел заявить о своей принадлежности к ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и потребовал освободить из тюрьмы террориста, участвовавшего в серии терактов в Париже осенью 2015 года.
Инцидент с захватом заложников признан терактом. Антитеррористическое подразделение французской прокуратуры завело дело по нескольким статьям, часть из которых связана с противодействием террористическим группировкам.
СМИ сообщили о гибели троих человек в результате действий ликвидированного террориста.
Как сообщало ИА REGNUM, утром 23 марта вооруженный мужчина взял в заложники несколько человек в супермаркете Super U в коммуне Треб департамента Од.