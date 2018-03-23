Париж, 23 марта, 2018, 17:43 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Франции Жерар Коллон подтвердил ликвидацию злоумышленника, захватившего заложников на юге страны.

Цитата из к/ф «Музыкант». Реж. Роберт Родригес. 1992. Мексика — США Бандит

«Захвативший заложников был ликвидирован», — написал Коллон на своей странице в Twitter.

Ранее об уничтожении преступника сообщили в эфире телеканала BFMTV.

По данным МВД Франции, террорист был выходцем из Марокко и ранее уже попадал в поле зрения французских спецслужб.

Кроме того, злоумышленник успел заявить о своей принадлежности к ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и потребовал освободить из тюрьмы террориста, участвовавшего в серии терактов в Париже осенью 2015 года.

Инцидент с захватом заложников признан терактом. Антитеррористическое подразделение французской прокуратуры завело дело по нескольким статьям, часть из которых связана с противодействием террористическим группировкам.

СМИ сообщили о гибели троих человек в результате действий ликвидированного террориста.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 23 марта вооруженный мужчина взял в заложники несколько человек в супермаркете Super U в коммуне Треб департамента Од.