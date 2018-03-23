Волоколамск, Московская область, 23 марта, 2018, 17:42 — ИА Регнум. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отправил в отставку главу Волоколамского района Евгения Гаврилова. Об этом сегодня, 23 марта, сообщает пресс-служба губернатора Подмосковья.

Mosreg.ru Евгений Гаврилов

«23 марта губернатор Московской области Андрей Воробьёв отправил в отставку главу Волоколамского муниципального района Евгения Гаврилова», — сказано в сообщении.

Напомним, несколько дней назад напряженная ситуация сложилась в подмосковном городе Волоколамске. Там в течение нескольких недель фиксировались выбросы «свалочного газа» с полигона твердых бытовых отходов «Ядрово», который расположен вблизи города.

В результате выбросов пострадали по меньшей мере 60 детей, 23 из них потребовалась госпитализация. Несколько детей оказались в реанимации.

21 марта возмущенные местные жители вышли на стихийный митинг у здания Центральной районной больницы, где находились пострадавшие дети, с требованием отставки местных властей. Глава Волоколамского района Гаврилов попытался успокоить собравшихся, но его начали толкать и закидывать снежками. Глава района не нашел ничего лучше, чем укрыться в здании ЦРБ.

Позднее в больницу прибыл сам губернатор Воробьев. Но и его встретили неодобрительно, а покидал больницу он под градом снежков и оскорблений.

И вот теперь Воробьев отправляет Гаврилова в отставку.

Губернатор также объявил, что муниципалитет возглавит один из «наиболее эффективных» руководителей органов местного самоуправления Московской области — Андрей Вихарев, занимающий в настоящее время должность главы городского округа Лосино-Петровский.