Симферополь, 23 марта, 2018, 17:23 — ИА Регнум. Реализация идей, которые озвучил сегодня президент в своём обращении к гражданам России, требует кадровой революции, поскольку есть большие сомнения в том, что представители отечественной управленческой элиты способны и хотят обеспечивать тот самый долгожданный прорыв. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал крымский политолог Сергей Киселёв.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Очевидно, что в центре политики президента будут стоять вопросы внутренней политики, повышения благосостояния граждан и развития во всех сферах жизни общества и государства. Поставлены масштабные задачи, которые в ближайшие годы необходимо будет решить. Естественно, что решать эти задачи придётся не только различным управленцам, но и всем гражданам страны», — считает эксперт.

По его мнению, то, что граждане готовы и хотят участвовать в масштабных преобразованиях, они продемонстрировали, оказав беспрецедентную поддержку курсу Владимира Путина.

«А вот то, что представители нашей управленческой элиты способны и хотят обеспечивать тот прорыв, о котором говорит президент, лично у меня вызывает большое сомнение. Суть моей мысли заключается в том, что те преобразования, которые поставлены во главу повестки дня, требуют нового кадрового обеспечения, так как со старыми кадрами мы никаких особых прорывов не наблюдали. Поэтому я считаю, что реализация тех идей, которые озвучил президент, требует кадровой революции», — подчеркнул Сергей Киселёв.

По его словам, необходимо в кратчайшие сроки избавляться от дискредитировавших себя кадров на всех уровнях управленческой вертикали, необходимо очищать госаппарат от имитаторов и симулянтов «бурной» деятельности, от «инициативных дураков», ретроградов и т.п.

«Если такая работа будет начата, то она получит огромную поддержку от граждан, и государство не только укрепится внутри, но и получит реальный импульс к прорыву. Я видел в дни Крымской весны, каким огромным созидательным потенциалом обладает наш народ, но я также наблюдал, как огромная его энергия была постепенно, но последовательно стравлена в пустоту. Очень бы не хотелось, чтобы нечто подобное произошло в масштабах всей страны, и то, что президент непосредственно обратился к избирателям, даёт нам надежду на другой итог», — подчеркнул Сергей Киселёв.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 23 марта, ЦИК озвучил окончательные подсчёты 100% бюллетеней, согласно которым на президентских выборах 18 марта 2018 года за Владимира Путина проголосовали 56 млн 430 тысяч 712 человек или 76,69% избирателей.

После этого президент выступил с обращением к гражданам России, в котором поблагодарил их за свою победу на выборах и призвал к единству для осуществления «технологического рывка» и модернизации страны.

«В ближайшие годы Россия должна совершить рывок, но абсолютно безответственно было бы обещать немедленные изменения — в одночасье. Это было бы красивым показным жестом, рассчитанным на краткосрочный сиюминутный эффект, а нам нужны последовательные, глубокие перемены, продуманные шаги, которые будут приносить устойчивый позитивный эффект и сегодня, и в перспективе!» — подчеркнул глава государства.