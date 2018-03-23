Ярославль, 23 марта, 2018, 17:19 — ИА Регнум. Успех ярославского футбольного клуба «Шинник» может помешать планам руководства Российской футбольной Премьер-Лиги по популяризации отечественного футбола за границей. Об этом сообщает газета «Спорт-Экспресс».

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Футбольный клуб «Шинник» добился серьезного успеха и вышел в полуфинал Кубка России, где сыграет с курским «Авангардом». В другом полуфинале сыграет московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов». Три из четырех полуфиналистов представляют вторую по значимости лигу России. И весьма велика вероятность, что кто-то из них и возьмет Кубок России по футболу, а обладатель этого трофея потом сыграет в матче за Суперкубок с чемпионом страны.

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о планах проведения Суперкубка России за границей для популяризации отечественного футбола. Один из вариантов места проведения матча — Катар. Но стоит ли проводить там Суперкубок России РФПЛ еще окончательно не решило. Идея выездного матча — пропаганда российского футбола. Если же в Кубок страны возьмет «Шинник» или «Авангрард», то много ли зарубежных зрителей захочет смотреть на игру этих команд с чемпионом России? Поэтому РФПЛ решило взять паузу.

«Давайте подождем итогов Кубка», — сказал Сергей Прядкин в ответ на вопросы журналистов.

«Шинник» второй раз за всю историю своего существования оказался в полуфинале Кубка страны и ни разу его не выигрывал.