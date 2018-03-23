Ярославль, 23 марта, 2018, 17:13 — ИА Регнум. В Ярославле «Яндекс-такси» предоставляло недостоверную информацию о стоимости своей услуги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении федеральной антимонопольной службы Ярославской области

УФАС по Ярославской области Такси

Поводом послужила жалоба ярославца, который увидел рекламу, размещенную на автомобиле такси cо следующим текстом: «Яндекс.Такси от 49 р.».

Между тем, согласно информации на официальном сайте «Яндекс.Такси», 49 рублей составляет только стоимость посадки в автомобиль. Сумма поездки, в свою очередь, складывается из стоимости посадки и непосредственно стоимости поездки по городу. Стоимость поездки по городу Ярославль составляет 11 рублей за километр и 1 рубль за минуту.

«Указание в рекламе в качестве стоимости поездки только одной посадки, а также отсутствие в рекламе существенной информации о стоимости километража вводит потребителя в заблуждение относительно стоимости услуг, что содержит признаки нарушения», — считают в региональном УФАС.

В настоящее время возбуждено дело о нарушении рекламного законодательства.