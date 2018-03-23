Париж, 23 марта, 2018, 17:12 — ИА Регнум. Французские правоохранители в ходе штурма ликвидировали террориста, захватившего заложников в супермаркета Super U в коммуне Треб на юге Франции, сообщает 23 марта телеканал BFMTV.

Tim McAteer Полицейский спецназ

Напомним, ранее СМИ сообщали о гибели трех человек и о ранении еще двух в результате захвата заложников в одном из магазинов на юге Франции.

СМИ сообщали, что человек, захвативший их, был вооружен не только огнестрельным оружием, но и гранатами.

Позднее он потребовал освободить из тюрьмы участника серии терактов в Париже, в результате которых были убиты 130 человек.

Кроме того, преступник заявил о своей принадлежности к ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября 2015 года в Париже произошла целая серия террористических нападений, в результате которых 130 человек были убиты и еще более 350 ранены.