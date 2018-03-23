Барнаул, 23 марта, 2018, 17:18 — ИА Регнум. Президент в своем обращении вновь акцентировал внимание на главной идее, прозвучавшей в послании — необходимости прорыва, технологического рывка, отметил секретарь Бюро Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Алтайском крае, кандидат философских наук Владислав Вакаев, комментируя сегодняшнее обращение Владимира Путина к россиянам.

Личный архив Владислава Вакаева Кандидат философских наук Владислав Вакаев

«Свои высокие результаты на выборах президент рассматривает как мандат доверия, позволяющий совершить необходимые для этого действия. О том, что эта задача назрела и перезрела, говорит «мусорная война» Подмосковья, где разгорается острый социальный конфликт, первопричиной которого является именно технологическая отсталость страны. Ведь проблема эта зрела годами.

Однако местные власти всеми силами оттягивали её решение. Несмотря на то, необходимые для этого технологии уже давно разработаны. И вот технологическая отсталость, помноженная на бюрократическую безалаберность и интересы криминала, крупного бизнеса, породила опасный кризис. Надеюсь, на примере решения этой частной проблемы мы сможем выработать принципиально новые подходы.

И подобным образом дела обстоят во многих сферах общественной жизни. Осуществление прорыва является жизненно важной задачей, стоящей перед страной. Это должны осознать все. Но хотелось бы сказать, что технологический рывок немыслим без развития человеческого капитала. Для этого нам нужны не только рост доходов людей, но и качественно новые подходы в работе социальной сферы. Как показывает опыт двух успешных технологических рывков, которые осуществила наша страна — начала XVIII века и 30−40-х годов ХХ века, начинать их нужно с модернизации системы образования. Надеюсь, что это произойдет. Кроме того, нам нужно создать реально работающие институты развития, создать соответствующую атмосферу в обществе. В общем, работы предстоит очень много. И мы увидели обращение человека, который не только осознает, какие сложные задачи перед ним стоят, но и готов их реализовывать», — отметил Владислав Вакаев.

Напомним, после обнародования Центральной избирательной комиссией официальных итогов голосования на выборах Президента Российской Федерации Владимир Путин обратился к гражданам России. Его обращение прозвучало сегодня, 23 марта, в 13:00 мск. ИА REGNUM ведёт онлайн-трансляцию, посвящённую этому событию.