Токио, 24 марта, 2018, 16:58 — ИА Регнум. Неприятности, постигшие японского премьер-министра Синдзо Абэ, могут стоить ему досрочного завершения карьеры. Как это могло случиться, пишет обозреватель ИА REGNUM, доктор исторических наук Анатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

Падение уровня поддержки японским народом своего премьер-министра стало шоковым: только за последний месяц она упала на 13 пунктов до 31%. До 48% поднялось число японцев, недовольных правительством. Причиной тому, по версии японских СМИ, стало скандальное событие, случившееся еще весной прошлого года, но к настоящему времени обросшее новой вереницей фактов. Махинации супруги премьера, Акиэ Абэ, связанные с приобретением государственного земельного участка по сильно заниженной цене, сопровождавшиеся раздачей взяток и лжесвидетельствами высокопоставленных лиц, уронили реноме ее супруга.

Несмотря на то, что умеренная коррупция входит в число политических традиций Японии, провалы с вываливанием на всеобщее обозрение неприглядных подробностей, уже приводили к отставкам высокопоставленных чиновников этой страны. Надежды же на то, что Владимир Путин пожертвует Курилами для спасения репутации своего «японского друга», каковым любит представлять себя Абэ, так и останутся не более, чем надеждами.

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