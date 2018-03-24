Махинации жены японского премьера могут обернуться его отставкой
Токио, 24 марта, 2018, 16:58 — ИА Регнум. Неприятности, постигшие японского премьер-министра Синдзо Абэ, могут стоить ему досрочного завершения карьеры. Как это могло случиться, пишет обозреватель ИА REGNUM, доктор исторических наук Анатолий Кошкин.
Падение уровня поддержки японским народом своего премьер-министра стало шоковым: только за последний месяц она упала на 13 пунктов до 31%. До 48% поднялось число японцев, недовольных правительством. Причиной тому, по версии японских СМИ, стало скандальное событие, случившееся еще весной прошлого года, но к настоящему времени обросшее новой вереницей фактов. Махинации супруги премьера, Акиэ Абэ, связанные с приобретением государственного земельного участка по сильно заниженной цене, сопровождавшиеся раздачей взяток и лжесвидетельствами высокопоставленных лиц, уронили реноме ее супруга.
Несмотря на то, что умеренная коррупция входит в число политических традиций Японии, провалы с вываливанием на всеобщее обозрение неприглядных подробностей, уже приводили к отставкам высокопоставленных чиновников этой страны. Надежды же на то, что Владимир Путин пожертвует Курилами для спасения репутации своего «японского друга», каковым любит представлять себя Абэ, так и останутся не более, чем надеждами.
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